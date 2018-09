GB: un bon mois de juillet pour l'activité dans les services

Londres (awp/afp) - L'activité économique au Royaume-Uni a été dynamisée en juillet par le secteur des services, dopé par une météo idéale, malgré une croissance mitigée de la production industrielle, a annoncé lundi l'Office des statistiques nationales (ONS).

En juillet sur un mois, la production industrielle du pays (+0,1%) a été soutenue par un rebond de 3,3% de l'extraction pétrolière et gazière en Mer du Nord, après la fin d'opérations de maintenance en juin qui avaient limité la production.

La composante manufacturière de la production industrielle, qui recouvre l'activité des usines proprement dites, s'est en revanche effritée de 0,2% à cause d'une forte baisse de la production de médicaments.

Dans des publications distinctes, l'ONS a fait état par ailleurs d'une activité plus vigoureuse dans le secteur primordial des services, qui a connu une expansion de 0,3% entre juin et juillet. Au final, le produit intérieur brut (PIB) du pays a crû de 0,3% en juillet par rapport à celui du mois de juin, soutenu aussi par un rebond de l'activité dans la construction.

"Les données mensuelles de juillet indiquent un début de troisième trimestre vigoureux pour l'économie", a expliqué Howard Archer, économiste chez EY ITEM Club.

"Un temps chaud et la Coupe du monde de football ont dopé l'activité dans les services, particulièrement les ventes au détail. La construction a bénéficié d'un certain regain d'activité après le coup de froid subi à cause d'un temps exécrable en février et en mars", a-t-il ajouté.

La croissance du PIB du pays a progressé plus vigoureusement au deuxième trimestre (+0,4%) qu'au premier (+0,2%), même si les économistes se montrent globalement prudents pour les perspectives de cette année dans la dernière ligne droite des négociations sur le Brexit.

Un panel d'économistes indépendants sondés par le Trésor prévoit une croissance de 1,3% pour l'ensemble de 2018.

A noter aussi qu'en juillet, le déficit de la balance des biens et services s'est notablement réduit à 111 millions de livres (124 millions d'euros), contre près d'un milliard de livres en juin et 2,3 milliards en mai, a également annoncé l'ONS.

Une hausse des exportations de biens a permis en effet au déficit de la balance commerciale de se réduire, à 9,973 milliards de livres (11,5 milliards d'euros). L'excédent de la balance des services, qui comprend les exportations du puissant secteur financier, a pour sa part légèrement augmenté, à 9,862 milliards de livres.

afp/buc