GCA Altium nomme Gary Kurtz senior Vice President

Quelques mois après l'ouverture de sa filiale française, GCA Altium, banque d'affaires internationale de premier plan spécialiste du conseil en fusions-acquisitions, financement et marchés de capitaux, annonce l'arrivée de Gary Kurtz en tant que senior Vice President. L'équipe dirigée par Hugues Archambault est désormais composée de 5 personnes." Grâce à son expérience affirmée du conseil en haut de bilan, Gary va jouer un rôle pivot dans la coordination de notre équipe, pour apporter aux clients de GCA Altium un accompagnement de toute première qualité sur le marché français. ", se réjouit Hugues Archambault, Directeur Général de GCA Altium France.Gary Kurtz, 32 ans, possède 9 ans d'expérience en fusions-acquisitions. Il a réalisé de nombreuses transactions dans les secteurs de la distribution, de l'industrie, de l'agro-alimentaire, des télécoms et de l'énergie pour le compte de grandes entreprises, groupes familiaux et fonds d'investissement. Il a débuté sa carrière au sein de la société de conseil en fusions-acquisitions indépendante Bucéphale Finance en 2011 avant de rejoindre la banque Oddo BHF fin 2014.Gary Gary Kurtzest titulaire d'un MSG Finance de l'Université Paris Dauphine, du Master d'Ingénierie Financière de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un Master en Droit des Affaires de l'Université Paris Nanterre.