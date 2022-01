GE : 1,7 M$ de subvention pour des capteurs adaptés à Vénus

GE annonce que la NASA a attribué une subvention de 1,7 million de dollars sur trois ans aux chercheurs de GE Research, afin de soutenir leur travaux portant sur des capteurs et imageurs révolutionnaires destinés à étudier la surface et l'atmosphère de Vénus.



Cette subvention s'inscrit dans le cadre du programme High Operating Temperature Technology (HOTTech) de la NASA, programme qui soutient le développement de systèmes électriques et électroniques fonctionnant dans des environnements difficiles, à haute température.



Pour les chercheurs le défi est de taille: les capteurs devront être capables de résister à la température et à la pression extrêmes de Vénus, soit environ 500°C, afin de pouvoir collecter de manière fiable des données sur la surface de la planète.





