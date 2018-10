GE Aviation gère l’innovation et la continuité numérique de ses activités avec Dassault Systèmes

Regulatory News:

Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) aide GE Aviation à gérer l’innovation et l’efficience sur l’ensemble du cycle de développement de ses aérostructures grâce à la mise en œuvre de sa plateforme 3DEXPERIENCE.

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes permet à GE Aviation de créer un environnement numérique pour garantir la continuité et la collaboration d’un bout à l’autre de son organisation. Cette initiative comprend la définition des besoins, la conception, l’analyse, la simulation, la fabrication, la qualification et l’accompagnement du développement de nouvelles technologies et techniques de fabrication.

« Pour GE Aviation Hamble, la mise en œuvre de la plateforme 3DEXPERIENCE s’inscrit dans une démarche permanente de développement d’aérostructures novatrices pour l’industrie aéronautique », déclare Paulo Mancilla, Executive Engineering Leader du site GE Aviation de Hamble (Royaume-Uni). « Cette approche nous permet d’utiliser des techniques telles que la modélisation numérique 3D, de la conception à la fabrication jusqu’ à la qualification, pour créer des aérostructures de hautes performances pour le secteur de l’aviation ».

La plateforme 3DEXPERIENCE propose des applications 3D intuitives permettant de concevoir, d’analyser, de fabriquer et de gérer des données produits dans un environnement numérique. Elle fournit une plateforme collaborative unique pour définir, partager, revoir, intégrer, valider, exécuter et générer des rapports. Elle permet également d’optimiser le déroulement des activités métier grâce à la continuité numérique, de la conception jusqu’à la livraison.

« Le poids, les performances et les coûts demeurent des critères de compétitivité décisifs pour le développement et la fabrication d’aérostructures sophistiquées complexes destinées aux avions de nouvelle génération », déclare David Ziegler, vice-président, Industrie aéronautique et défense, Dassault Systèmes. « En tant que leader mondial du secteur, GE Aviation innove en permanence et a mesuré à quel point la plateforme 3DEXPERIENCE joue un rôle critique dans cette approche. Nous sommes très fiers d’accompagner GE Aviation tout au long de cette transformation ».

Les principaux avantages de la plateforme 3DEXPERIENCE pour GE Aviation et ses clients sont les suivants :

Réduction des temps de cycle grâce à une collaboration plus étroite entre les fonctions ingénierie et chaîne logistique pilotée par une interface utilisateur commune, garantissant une expérience unifiée et une référence numérique mutualisée, de sorte que chaque intervenant travaille bien sur les informations les plus récentes et dans le contexte approprié.

Amélioration de la visibilité et optimisation des temps de réponse aux demandes des clients, grâce à l’utilisation d’applications d’informatique décisionnelle ( business intelligence ) permettant d’accéder à des informations en temps réel pour surveiller les performances.

) permettant d’accéder à des informations en temps réel pour surveiller les performances. Augmentation de la productivité grâce à une approche logique centrée sur les données (data-centric rationale) et à des fonctions de recherche intuitive qui simplifient la gestion des données et favorisent le partage efficace de l’information sans limites.

À propos de GE Aviation

GE Aviation, filiale du groupe General Electric (NYSE: GE), est un grand fournisseur mondial de moteurs d’avions à réaction commerciaux et militaires, d’aérostructures, de systèmes avioniques, de solutions numériques et de systèmes d’alimentation électrique pour avions. GE est le groupe industriel numérique mondial qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées par logiciel et à des solutions connectées, adaptées et prédictives. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et sa taille, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l’industrie. www.ge.com/aviation

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.

