GE : GE HealthCare va faire son entrée au Nasdaq

GE annonce avoir achevé la séparation de son activité de soins de santé, en lançant GE HealthCare Technologies ('GE HealthCare'), spécialisé dans les soins de précision. GE conserve environ 19,9 % des actions ordinaires de GE HealthCare.



À compter de ce jour, GE HealthCare fera d'ailleurs son entrée au Nasdaq sous le symbole ' GEHC '.



' La réussite de la scission de GE HealthCare marque un moment charnière dans notre transformation en trois sociétés indépendantes axées sur des secteurs critiques en croissance', indique H. Lawrence Culp Jr., président-directeur général de GE et directeur général de GE Aerospace.



Le responsable ajoute que la société est 'dans la bonne voie' pour 'libérer le potentiel de GE Aerospace et GE Vernova en tant que sociétés distinctes au début de 2024'.



