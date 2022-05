GE : accord de collaboration avec RaySearch Laboratories

GE Healthcare annonce avoir conclu un accord de collaboration avec RaySearch Laboratories AB, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de radio-oncologie, afin de développer une nouvelle solution de simulation de radiothérapie visant à simplifier la façon dont la radiothérapie cible une tumeur.



Les sociétés visent à combiner les systèmes de planification de traitement avancés de RaySearch avec les principaux systèmes de simulation multimodalité de GE Healthcare pour rendre le traitement du cancer plus rapide et plus précis.



A ce jour, le logiciel de RaySearch est utilisé par plus de 800 cliniques dans plus de 40 pays.



' GE Healthcare est ravi de s'associer à RaySearch, alors que nous cherchons à améliorer le guidage de précision lors de la planification et du traitement de la radiothérapie ', a déclaré Jan Makela, président et chef de la direction Imagerie, chez GE Healthcare.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.