General Electric Co a envoyé 12 machinistes de son usine de Rutland, dans le Vermont, à l'autre bout du pays l'automne dernier pour aider un sous-traitant de l'Arizona qui manquait tellement de travailleurs qu'il ne pouvait pas ajouter une deuxième équipe de travail.

L'action de GE au lendemain de Thanksgiving n'est pas un cas isolé, a déclaré le directeur général Larry Culp. La société a déployé ses machinistes et des centaines d'ingénieurs chez ses fournisseurs et sous-traitants aux États-Unis pour remédier aux goulets d'étranglement qui entravent la production de ses moteurs d'avion.

Les mesures prises portent leurs fruits. Par exemple, l'année dernière, ses ingénieurs ont également aidé un fournisseur à réduire le temps utile d'inspection d'une pièce rotative critique utilisée dans un moteur à réaction, le faisant passer de 6 heures à 30 minutes, selon les dirigeants de l'entreprise.

Cependant, M. Culp a déclaré qu'il s'agissait d'une "bataille quotidienne" pour répondre à la demande en plein essor de l'unité aérospatiale de l'entreprise, en raison des pénuries persistantes de main-d'œuvre, de pièces et de matières premières.

Cette unité, qui fournit et entretient des moteurs pour les avions d'Airbus et de Boeing Co, avait des commandes clients non honorées d'une valeur de 135 milliards de dollars à la fin de 2022, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente.

Le problème est encore plus aigu en ce qui concerne la base d'approvisionnement des moteurs LEAP, que GE produit dans le cadre d'une coentreprise avec le français Safran.

Le carnet de commandes des moteurs LEAP, qui équipent les avions à fuselage étroit d'Airbus et de Boeing, est passé à 10 000 unités. Pour ajouter à la complexité, seulement 10 % des 2 500 pièces utilisées dans les moteurs des avions 320neo d'Airbus et 737 MAX de Boeing sont communes.

"Il n'existe pas de produit unique. Il n'y a pas un seul composant qui pose problème", a déclaré M. Culp aux journalistes en marge de la réunion annuelle des investisseurs de GE, jeudi. "Il n'y a pas de problème principal, mais il est généralisé.

GE n'est pas seule. D'autres fabricants de moteurs sont confrontés à des problèmes similaires, ce qui complique la tâche des constructeurs d'avions qui souhaitent augmenter leur production.

La pénurie d'avions a entravé les projets des compagnies aériennes visant à augmenter leur capacité et à tirer parti de l'essor de la demande de voyages. Les retards dans la livraison des avions poussent certaines d'entre elles à prolonger leurs contrats de location, ce qui fait grimper les taux de location.

M. Culp attribue les difficultés de la chaîne d'approvisionnement à la pandémie, qui a entraîné une chute de la demande de transport aérien, obligeant l'industrie aéronautique à licencier des milliers de travailleurs. Au plus fort de la pandémie, GE a elle-même annoncé son intention de réduire de 25 % les effectifs de son unité aéronautique.

Depuis, les effectifs du secteur ont augmenté. Toutefois, M. Culp a déclaré que le manque de travailleurs ayant une "connaissance institutionnelle" reste un problème.

L'équipe de direction de GE procède désormais à un examen hebdomadaire de la situation de l'approvisionnement - composant par composant, fournisseur par fournisseur. L'entreprise dispose d'un stock excédentaire de pièces en pénurie, ce qui augmente ses coûts.

L'entreprise aide également ses fournisseurs à réduire le gaspillage et à améliorer les temps utiles afin de stimuler la productivité. Par exemple, GE a aidé un fournisseur à produire cinq boîtiers de turbine à basse pression pour moteurs par semaine, alors qu'il en produisait autant par mois.

Des mesures similaires prises sur le site de GE à Terre Haute, dans l'Indiana, ont permis d'augmenter de 70 % la production de cadres de turbines de moteurs à réaction.

GE a réussi à augmenter la production de moteurs LEAP de 34 % en 2022 par rapport à l'année précédente. Elle vise à augmenter la production d'environ 50 % cette année.