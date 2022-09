GE : fait progresser les soins cardiaques en Inde

GE Healthcare annonce aujourd'hui sa collaboration avec Boston Scientific pour fournir des solutions innovantes en matière de soins cardiaques interventionnels en Inde.



Cette collaboration permettra un accès plus facile au traitement et vise à améliorer les soins cardiaques pour les patients, répondant ainsi au fardeau de la maladie qui prévaut dans le pays.



Les capacités de Boston Scientific, associés aux systèmes d'imagerie médicale de GE Healthcare, tels que le laboratoire de cathétérisme cardiaque et les logiciels associés, permettent le diagnostic, le traitement et le suivi du parcours de soins des patients cardiaques.



Le Dr Shravan Subramanyam, directeur général de Wipro GE Healthcare, a déclaré : 'Nous voulons libérer le potentiel de la cardiologie interventionnelle, offrir de meilleurs soins cardiaques tout au long du parcours de soins du patient et fournir des soins de précision.'



