GE : hausse de 11% du CA ajusté au 4e trimestre

GE publie un chiffre d'affaires ajusté de 21 milliards de dollars au titre du 4e trimestre, en hausse organique de 11% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, le total des commandes a atteint 25,4 milliards de dollars, en hausse organique de 18%.



La marge bénéficiaire ajustée trimestrielle ressort quant à elle à 10,3 %, soit +290 points de base en organique.



Le BPA ajusté s'établit à 1,24$, en hausse de 0,42$.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires ajusté atteint 73,6 milliards de dollars, en hausse organique de 6%, avec des commandes totales de 83 milliards de dollars en hausse de 7% en organique.



La marge bénéficiaire ajustée ressort à 7,9 %, soit +160 points de base en organique.

Le BPA ajusté 2022 s'établit à 2,62$, en hausse de 0,91$ par rapport à l'exercice précédent.



Le président-directeur général de GE et DG de GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., estime que 2022 constitue le début d'une nouvelle ère pour GE. 'Nous avons lancé avec succès GE HealthCare, réalisé de solides performances financières, et réalisé des progrès opérationnels significatifs', indique-t-il.



' Pour l'avenir, GE est positionné pour stimuler la croissance, les bénéfices et la trésorerie, et nos perspectives reflètent notre confiance dans nos activités', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.