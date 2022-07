GE : lance une centrale hydroélectrique de 180 MW en Inde

GE annonce la mise en service du projet Bajoli Holi de 180 MW, en Inde, soit trois unités hydroélectriques de 60 MW chacune construites sur la rivière Ravi dans l'État de l'Himachal Pradesh, dans le nord du pays.



En plus de fournir à la population locale une énergie durable et propre, la centrale hydroélectrique de Bajoli Holi contribue activement au bon fonctionnement des infrastructures du pays. Le site génère ainsi 94 % de l'énergie requise par l'aéroport international de Delhi Limited, les 6 % restants provenant de centrales solaires sur site.



En tant que fournisseur responsable de l'ingénierie et de la fabrication de la centrale hydroélectrique de Bajoli Holi, GE Hydro Solutions est parvenu à surmonter les défis et les difficultés tout au long de l'exécution du projet et a fourni à son client GMR 'un ensemble complet d'équipements hydroélectriques fiables et de haute qualité'.



