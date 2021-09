GE : le futur site du Teesside approuvé par les autorités UK

GE Renewable Energy annonce avoir reçu une autorisation d'aménagement officielle des autorités dans le cadre de la construction prochaine d'une usine ultramoderne de fabrication de pales éoliennes offshore dans le Teesside, une zone du nord de l'Angleterre.



Le site sera exploité par LM Wind Power et permettra de produire des pales de 107 mètre de long, un élément clé de l'Haliade-X de GE, l'éolienne offshore la plus puissante construite à ce jour.



Le site devrait par ailleurs générer plus de 2000 emplois directs et indirects à terme, assure GE.



Ces travaux de construction devraient débuter avant la fin de l'année pour une mise en service à l'horizon 2023.



