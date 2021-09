GE : mise en service d'une station haute tension au Sénégal

GE annonce que la division Grid Solutions de GE Renewable Energy a mis en service la première sous-station électrique haute tension entièrement numérisée à Thiès, au Sénégal, une première dans le continent africain.



Cette installation de 225 kV s'inscrit dans le cadre du programme d'extension, de renforcement et de fiabilisation du réseau de transport et de distribution d'électricité de Senelec, la société nationale d'électricité du Sénégal, programme conduit par VINCI Energies West Africa.



' Cette toute première sous-station entièrement numérisée sur le continent est un excellent exemple de la manière de combiner avec succès la transition énergétique en cours avec une transformation numérique nécessaire pour rendre le réseau électrique sénégalais plus fiable et plus efficace ', a commenté Wassel Bouaouda, de VINCI Energies.



Eric Amoussouga, directeur des ventes de l'activité Grid Solutions en Afrique subsaharienne, confirme que cette installation et moins polluante, avec une empreinte réduite de 50%.







