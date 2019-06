GE modifie le moteur du Boeing 777X, le premier vol retardé

LE BOURGET (Agefi-Dow Jones)--General Electric va modifier certains aspects du moteur du nouveau Boeing 777X, ce qui retardera le premier vol de l'appareil de plusieurs mois, a déclaré lundi le patron de la branche aéronautique de GE.

Cette modification s'impose en raison de la durée de vie trop courte d'un des composants du moteur, a déclaré le directeur général de GE Aviation, David Joyce, devant la presse au salon du Bourget.

Selon le dirigeant, la sécurité d'emploi du moteur devrait tout de même être validée cette année et permettre un premier vol avant la fin de l'année.

La première version d'essai de l'appareil devait initialement prendre son envol en 2018 mais le projet a subi plusieurs retards.

Emirates Airline, qui a passé la commande la plus importante de ce modèle, ainsi que Lufthansa ont mis en place des plans d'ajustement pour s'adapter à ces retards. Les deux compagnies prévoient de maintenir des longs courriers plus anciens et plus consommateurs en carburant dans leur flotte dans l'attente des nouveaux 777.

Emirates tablait jusqu'à présent sur une première livraison dans un an. La compagnie aérienne a commandé 150 Boeing 777X tout en prenant une option sur 50 appareils supplémentaires.

