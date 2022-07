GE : présente son nouvel outil d'échographie

GE Healthcare a présenté son échographie la plus avancée à ce jour, la nouvelle génération de Voluson™ Expert 22.



Ce dernier ajout au portefeuille de GE Healthcare en matière de santé des femmes utilise la technologie d'ancien faisceau à base de graphiques, qui produit des images de meilleure qualité et offre une plus grande flexibilité dans les fonctions d'imagerie.



Des outils de pointe alimentés par l'intelligence artificielle (IA) assurent une plus grande cohérence dans les examens et une diminution du nombre de tâches.



' Des écrans tactiles personnalisables, des options de couleur et d'éclairage offrent une expérience utilisateur révolutionnaire ' indique le groupe.



' Alors que les grossesses deviennent de plus en plus complexes, les cliniciens exigent des améliorations technologiques qui permettent une plus grande confiance au point de service. La diminution de la main-d'oeuvre met à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier, et sans formation intensive pour utiliser une technologie d'imagerie médicale complexe, les cliniciens exigent donc des systèmes intelligents et intuitifs qui réduisent le fardeau des utilisateurs individuels ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.