GE : reçoit un financement de 6,6 M$ pour un projet hydrogène

GE annonce que la phase de négociation d'attribution pour le projet proposé par la société 'Advanced Mixed Mode Combustor for Hydrogen F-Class Retrofit' s'est achevée 'avec succès'.



Ainsi, GE s'est vu attribuer 6,6 millions de dollars de financement fédéral du Bureau de l'énergie fossile et de la gestion du carbone afin d'accélérer la transition vers un avenir de combustion à 100% d'hydrogène pour ses turbines à gaz de classe F.



Ce financement permettra notamment à GE de développer et de tester des technologies révolutionnaires pour brûler des niveaux plus élevés d'hydrogène dans sa flotte de turbines à gaz de classe F, actuellement la plus grande base installée de l'entreprise avec plus de 1600 unités dans le monde.



