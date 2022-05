GE : une solution pour les problèmes de maintenance de Flexjet

GE Digital a annoncé que Flexjet, un fournisseur mondial de jet privé, a ajouté Maintenance Insight TM aux solutions logicielles qu'il déploie pour traiter les données de vol.



Flexjet est le premier de son secteur à déployer cette solution sur l'ensemble de sa flotte pour aider à prévoir et prévenir les perturbations et réduire les coûts de maintenance.



Maintenance Insight fournit aux compagnies aériennes des analyses qui aident à surveiller l'état des composants pour optimiser les performances et diminuer les inefficacités qui entraînent une consommation excessive de carburant et des émissions de carbone.



Une fois la solution embarquée, les compagnies aériennes peuvent identifier de manière proactive leurs principaux problèmes de fiabilité.



'Cette puissante capacité conduira à une sécurité, une fiabilité et une efficacité supérieures des avions.' a déclaré Charles Starkowsky, directeur de la sécurité de Flexjet.





