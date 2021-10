GE : va livrer 810 MW d'éoliennes à JSW Energy (Inde)

GE Renewable Energy a reçu une commande de JSW Energy, l'une des principales sociétés énergétiques indiennes, pour fournir 810 MW d'éoliennes terrestres destinées aux futurs parcs éoliens du Tamil Nadu, en Inde.



Les éoliennes produiront suffisamment d'énergie verte pour répondre aux besoins annuels en électricité de plus de 2,1 millions de foyers dans le pays, assure GE.



JSW Energy a sélectionné le modèle d'éolienne de 2,7 MW, assemblé sur le site multimodal de GE Renewable Energy à Pune. Les pales seront fournies par LM Wind Power, une entreprise de GE Renewable Energy, à partir de son site d'Halol, dans l'Etat du Gujarat.



La fourniture des turbines débutera au deuxième trimestre 2022 et s'achèvera au premier trimestre 2023, précise GE.





