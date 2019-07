GECINA DIT S'ATTENDRE POUR 2019 À UN RRN PAR ACTION EN HAUSSE DE PLUS DE +3% (HORS EFFET DES CESSIONS NON STRATÉGIQUES 2018 DU PÉRIMÈTRE EUROSIC), SOIT ENTRE €5,80 ET €5,85 CONTRE €5,70 À €5,75 PRÉCÉDEMMENT