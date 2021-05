GECINA : APPROBATION DE L'ALLOCATION DE L'EQUIVALENT DU PRODUIT D'EMISSION PAR LES PORTEURS OBLIGATAIRES DES SIX SOUCHES CONVOQUEES LE 25 MAI 2021

Obligations pour un montant de 700.000.000 € au taux de 1,375% l’an

et venant à échéance le 26 janvier 2028, émises par la Société le 26 septembre 2017

ISIN : FR0013284205 – Code Commun : 168954522

(les « Obligations FR0013284205 »)

Obligations pour un montant de 500.000.000 € au taux de 2,00% l’an

et venant à échéance le 30 juin 2032, émises par la Société le 30 juin 2017

Code ISIN : FR0013266368, Code Commun : 164173518

(les « Obligations FR0013266368 »)

Obligations pour un montant de 700.000.000 € au taux de 1,375% l’an

et venant à échéance le 30 juin 2027, émises par la Société le 30 juin 2017 et le 30 octobre 2020

ISIN : FR0013266350 – Code Commun : 164171965

(les « Obligations FR0013266350 »)

Obligations pour un montant de 500.000.000 € au taux de 1,00% l’an

et venant à échéance le 30 janvier 2029, émises par la Société le 30 septembre 2016

ISIN : FR0013205069, Code Commun : 149760482

(les « Obligations FR0013205069 »)

Obligations pour un montant de 125.000.000 € au taux de 3,051% l’an et venant à échéance le 16 janvier

2023, émises par Eurosic le 15 décembre 2014,

et dont le contrat d’émission a été cédé à la Société

par contrat de cession conclu entre Eurosic et la Société en date du 22 mai 2018

ISIN : FR0012383842 – Code Commun : 115379399

(les « Obligations FR0012383842 »)

Obligations pour un montant de 100.000.000 € au taux de 3,00% l’an et venant à échéance le 1er juin 2026,

émises par Eurosic le 1er décembre 2015

et dont le contrat d’émission a été cédé à la Société

par contrat de cession conclu entre Eurosic et la Société en date du 22 mai 2018

ISIN : FR0013064573, Code Commun : 132791414

(les « Obligations FR0013064573 »)

(les Obligations FR0013284205, les Obligations FR0013266368, les Obligations FR0013266350, les

Obligations FR0013205069, les Obligations FR0012383842 et les Obligations FR0013064573, ensemble

les « Obligations », et chacune une « Souche d’Obligations »)