GECINA : AVIS DE SECONDE CONVOCATION DES PORTEURS DES OBLIGATIONS SUIVANTES LE 25 MAI 2021

Obligations pour un montant de 100 000 000 € au taux de 3,00% et venant à échéance le 1er juin 2026,

Code ISIN : FR0013064573, Code Commun : 132791414 : 9h30 Obligations pour un montant de 125 000 000 € au taux de 3,051% et venant à échéance le 16 janvier 2023,

Code ISIN : FR0012383842, Code Commun : 115379399 : 9h45 Obligations pour un montant de 700 000 000 € au taux de 1,375% et venant à échéance le 26 janvier 2028,

Code ISIN : FR0013284205, Code Commun : 168954522 : 10h00 Obligations pour un montant de 500 000 000 € au taux de 2,00% et venant à échéance le 30 juin 2032,

Code ISIN : FR0013266368, Code Commun : 164173518 : 10h15 Obligations pour un montant de 700 000 000 € au taux de 1,375% et venant à échéance le 30 juin 2027,

Code ISIN : FR0013266350, Code Commun : 164171965 : 10h30 Obligations pour un montant de 500 000 000 € au taux de 1,00% et venant à échéance le 30 janvier 2029,

Code ISIN : FR0013205069, Code Commun : 149760482 : 10h45

(ensemble, les « Obligations »)

Gecina déploie une stratégie claire en s’appuyant sur un patrimoine non duplicable, dont fait partie intégrante sa politique RSE sur le long-terme. Dans la continuité de ses engagements RSE, Gecina a souhaité aligner le financement de ses projets immobiliers avec ses objectifs RSE. Cette transformation est déjà en cours sur les ressources financières bancaires avec 49% des lignes de crédit (en avril 2021) qui sont des lignes responsables. Gecina a décidé d’accélérer cet alignement et de s’engager dans la mise en place d’un programme obligataire 100% vert : Gecina a pour objectif d’émettre dans le futur des émissions obligataires vertes uniquement (green bonds), et de requalifier l’ensemble de ses émissions obligataires existantes en green bonds, en allouant à compter de la date d’adoption des Résolutions présentées aux Assemblées Générales, un montant équivalent au produit d’émission des Obligations au financement ou au refinancement d’un portefeuille d’actifs verts dits « éligibles » car satisfaisants aux critères environnementaux décrits dans le Green Bond Framework de la Société (l’« Allocation de l’Equivalent du Produit d’Emission »).

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l’article L.228-65, I du Code de commerce, le Conseil d’administration de la Société a l’honneur de convoquer les porteurs des Obligations listées ci-dessus (les « Porteurs ») en assemblées générales (les « Assemblées Générales ») sur seconde convocation, le quorum n’ayant pas été atteint sur première convocation, le 25 mai 2021, à huis clos conformément aux mesures administratives limitant les rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, au siège social de la Société, 14-16, rue des Capucines, 75002 Paris, France, sans la présence physique des Porteurs, afin de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.

Le Conseil d’administration a décidé que l’ordre du jour suivant serait soumis à l’approbation des Assemblées Générales :

- Approbation de l’Allocation de l’Equivalent du Produit d’Emission ;

- Dépôt au siège social de la Société de la feuille de présence, des pouvoirs des Porteurs votant par procuration et des procès-verbaux des Assemblées Générales ;

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Un avis de convocation par Souche (présentant, notamment, les conditions selon lesquelles les Porteurs peuvent voter par correspondance), les Formulaires de Participation, le texte des projets de Résolutions ainsi que, le cas échéant, les projets d’Amended and Restated Final Terms sont disponibles dans le présent document et sont également disponibles, avec les rapports et documents à soumettre aux Assemblées Générales, au siège social de la Société (14-16 rue des Capucines, 75002 Paris, France), sur le site Internet de la Société (https://www.gecina.fr/fr), et, sur demande auprès de l’Agent Centralisateur, Société Générale Securities Services (32, Rue du Champ de Tir - CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, France, via Elisabeth Bulteau, +33 (0) 2 51 85 65 93, agobligataire.fr@socgen.com).

