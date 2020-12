GECINA renouvelle deux baux avec ORANGE

Gecina a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe Orange pour renouveler deux baux portant sur deux actifs totalisant plus de 50 000 mètres carrés situés à Arcueil (Val-de-Marne) et Montrouge (Hauts-de-Seine). Sur son immeuble de bureaux de 44 000 mètres carrés situé à Arcueil, Gecina a renouvelé avec le groupe Orange un bail portant sur la totalité des surfaces pour une période de 12 ans ferme.



À Montrouge, le groupe Orange a renouvelé un bail à échéance du 31 décembre 2020 pour une durée de 6 ans, sur une surface de 6 476 mètres carrés dans un immeuble indépendant connecté au métro et au RER.



Avec le renouvellement de ces deux baux, le Groupe Gecina a d'ores et déjà anticipé 75 % des échéances locatives de l'année 2021 pour ses immeubles situés en dehors de Paris et Neuilly-Sur-Seine.