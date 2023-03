GEM envisage de créer une entreprise commune dans le secteur du nickel en Corée du Sud pour répondre à la demande des États-Unis

La société chinoise GEM Co Ltd, qui recycle des batteries et des matériaux, a signé un accord de coentreprise avec SK On et ECOPRO Materials pour créer une usine en Corée du Sud afin de répondre aux conditions de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), a-t-on appris vendredi.

La coentreprise devrait investir environ 1,21 trillion de wons (932,56 millions de dollars) entre 2023 et 2026 pour construire une usine d'une capacité minimale de 43 000 tonnes de matériaux de batterie à base de nickel par an, a déclaré GEM dans un document déposé à Shenzhen. L'usine viserait à répondre aux exigences d'approvisionnement en matériaux de batterie de l'IRA américain signé en août dernier, qui exige que les constructeurs automobiles se procurent 50 % des minéraux critiques utilisés dans les batteries de VE en Amérique du Nord ou auprès d'alliés américains d'ici 2024, pour atteindre 80 % d'ici la fin de 2026. "GEM espère stabiliser son marché principal en Corée du Sud, vendre sur les marchés américain et européen et atteindre son objectif de 500 000 tonnes de ventes de précurseurs (de batteries) d'ici 2026", a déclaré l'entreprise. La création d'une coentreprise en Corée du Sud, un allié des États-Unis, permettrait à GEM de transférer des capacités hors de Chine et aiderait le pays à conserver sa position dominante dans le traitement des minerais, nécessaire à la tradition d'une économie plus verte. La loi IRA limite les crédits d'impôt pour les véhicules électriques aux véhicules assemblés en Amérique du Nord et visait en partie à sevrer les États-Unis des batteries chinoises, qui représentent 70 % de l'offre mondiale. GEM détiendra 49,0 % ou moins de la coentreprise, ECOPRO et SK On détenant 25,5 % ou plus, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle était disposée à ajuster sa participation pour satisfaire aux exigences de l'IRA en matière de crédit d'impôt. Le département du Trésor américain a déclaré en début de semaine que des directives sur les subventions fiscales pour les batteries de véhicules électriques seraient publiées la semaine prochaine dans le cadre de la loi sur le changement climatique de M. Biden. (1 $ = 1 297,5000 wons)