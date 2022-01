General Motors a perdu sa couronne. Pour la première fois, Toyota a dépassé l’américain en nombre de voitures vendues aux Etats-Unis, en vendant environ 2.3 millions de véhicules en 2021, soit environ 114 000 de plus que son rival. GM dévoile des ventes en baisse de 13%, causé par la pénurie de puces et le fait que Tesla et Hyundai ont aussi grappillé des parts de marché.

A voir ici :