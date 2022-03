GENERALI, CRH : l'italien et l'irlandais quittent la Russie, AXA et ALLIANZ restent

Generali, le troisième assureur européen va mettre fin à ses activités en Russie. Le groupe annonce quitter le conseil d'administration de Ingosstrakh, sa coentreprise d’assurance dans le pays et geler ses 40 % de participation. L’irlandais CRH plc, le deuxième plus grand groupe mondial de matériaux de construction, déclare aussi se retirer de Russie. Axa et Allianz déclarent, eux, poursuivre leurs activités russes.

