GENOMIC VISION : LE TEST DE PEIGNAGE MOLECULAIRE UTILISE POUR AIDER LE MEDECIN DANS LE DIAGNOSTIC DE FSHD CHEZ PLUS DE 250 PATIENTS DEPUIS SON LANCEMENT EN CHINE

Regulatory News :

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) de maladie rares telles que la Dystrophie musculaire Facio-Scapulo-Humérale (FSHD), fait le point sur sa collaboration avec les laboratoires AMCARE Genomics. La plateforme fournit des résultats clairs et non-équivoques dans le diagnostic de la FSHD.

La FSHD est causée par le raccourcissement de la région D4Z4 sur le bras long du chromosome 4.

La FSHD se déclare généralement chez le patient avant l’âge de 20 ans avec pour symptômes l’atrophie des muscles orbiculaires des paupières et de la bouche ainsi que des muscles de l’omoplate, des bras et des membres inférieurs. Avec l’évolution de la maladie, l’atrophie peut s’étendre aux muscles de la ceinture abdominale ainsi qu’à ceux de la hanche.

Victor W. Zhang, Membre de l’American College Medical Genetics, CEO d’AMCARE a déclaré : « L’objectif d’AMCARE est de devenir dans les 5 années à venir, la meilleure société de diagnostic moléculaire pour les maladies génétiques en Chine. Avec le test FSHD de GENOMIC VISION nous avançons clairement dans cette direction. Nous sommes satisfaits de pouvoir aider les patients et les médecins dans le diagnostic de la maladie.

Nous avons choisi la plateforme FiberVision® et les accessoires GENOMIC VISION associés afin d’analyser en routine nos échantillons et de fournir des résultats fiables à nos patients. La première année nous avons analysé environ 50 échantillons et aujourd‘hui mi-2019 le nombre s’élève à presque 250 analyses dans le sud de la Chine.

Nous souhaitons maintenant étendre notre collaboration avec GENOMIC VISION à d’autres régions de la Chine. L’incidence de la FSHD étant d’environ 1/20 00, nous pourrions identifier plus de 60 à 70 000 patients dans toute la Chine. Cela nous encourage à considérer l’ouverture de nouveaux centres notamment dans la région de Pékin. »

Aaron Bensimon, co-fondateur et CEO de GENOMIC VISION : « GENOMIC VISION a toujours été soucieux d’aider les médecins et les patients dans le diagnostic de FSHD. Nous travaillons sur FSHD avec les experts reconnus dans le monde entier. Le test IVD-FSHD® que GENOMIC VISION a développé est facile à mettre en œuvre et fourni des résultats clairs et sans ambiguïté. De plus notre test IVD-FSHD® apporte une nouvelle information précieuse pour le médecin, il permet de détecter des évènements rares tels que le mosaïcisme présents chez certains patients et liés au gène D4Z4.

Le test est une véritable avancée pour le médecin parce qu’il rend son diagnostic plus facile et plus fiable. C’est la technologie idéale pour donner aux patients les réponses qu’ils recherchent et qu’ils doivent avoir.

Nous serions ravis d’étendre notre partenariat avec AMCARE afin de rendre notre technologie accessible à un plus grand nombre de patients en Chine.

Notre collaboration avec Victor Zhang nous permet de travailler ensemble sur les analyses et l’interprétation des résultats comme nous l’avons toujours fait jusqu’ici en partageant nos données avec les communautés FSHD du monde entier. Ainsi les patients et leurs familles peuvent avoir une vision plus précise du raccourcissement de la séquence D4Z4 et peut ainsi bénéficier d’une détection précoce de la maladie. »

***

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise de biotechnologies spécialisée dans le développement de solutions diagnostiques pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie propriétaire robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société dispose pour cela d'un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907). Pour plus d’informations, veuillez visiter le site : www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 mars 2017, sous le numéro d’enregistrement R.17-009, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190805005514/fr/