GENOMIC VISION : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), publie aujourd’hui ses résultats financiers semestriels au 30 juin 20191.

Résultats semestriels 2019

(en milliers d’euros – données IFRS non auditées) S1 2019 S1 2018 Produits de R&D en collaboration avec Quest Diagnostics 150 150 Ventes de produits et de services 631 461 Dont marché de la recherche (LSR) 502 319 Dont diagnostic in-vitro (IVD) 129 143 Total chiffre d’affaires 781 611 Autres revenus 354 872 Total revenus de l’activité 1 135 1 484 Charges opérationnelles courantes nettes (hors paiement fondé sur des actions) 3 491 4 762 Résultat opérationnel courant avant paiement fondé sur des actions2 -2 356 -3 278 Charges liées au paiement fondé sur des actions 0 -57 Autres charges et produits opérationnels 40 0 Résultat opérationnel -2 316 -3 335 Résultat net -2 314 -3 335

Les ventes de produits et services du 1er semestre 2019 progressent de +37% à 631 K€, grâce notamment à la vente d’une plateforme FiberVision® aux laboratoires de l’Université d’Oxford au cours du 1er trimestre de l’année.

Par marché, l’analyse des ventes s’établit comme suit :

sur le segment LSR : +57% à 502 K€ grâce à la vente de la plateforme FiberVision ® à l’Université d’Oxford ;

à l’Université d’Oxford ; sur le segment IVD : -10% à 129 K€, en raison du ralentissement provisoire du test FSHD chez Quest Diagnostic et ce malgré une forte croissance des ventes en Chine réalisées par le partenaire AmCare.

Le chiffre d’affaires total du 1er semestre 2019 s’élève à 781 K€ (+28%), compte tenu de 75 K€ provenant de Quest Diagnostics qui correspondent à l’étalement sur l’année des paiements de licences.

Le total des revenus de l’activité du 1er semestre 2019, après prise en compte des autres revenus de 354 K€, correspondant aux crédits d’impôt (CIR, CII) et à la fin de la subvention de R&D au titre du programme H2020 BeyondSeq, ressort à 1 135 K€, soit une baisse de 24% par rapport au 1er semestre 2018.

Les charges opérationnelles courantes nettes (hors paiement fondé sur des actions) baissent de 27% à 3,5 M€ et se décomposent principalement comme suit en plus du coût des ventes :

1,4 M€ de frais de R&D, en baisse d’environ 23% traduisant leur bonne maîtrise liée au recentrage sur les projets à plus forte valeur ajoutée. Ces dépenses sont en phase avec la poursuite de l’étude clinique visant à développer un test HPV en diagnostic in vitro et du développement ciblé de nouveaux services et outils à destination du marché LSR.

0,7 M€ de dépenses associées aux ventes et au marketing, dont la baisse d’environ 50% reflète une réorganisation et un recentrage des équipes commerciales de Genomic Vision au 1 er semestre 2019.

semestre 2019. 0,9 M€ de frais généraux, en baisse de 27% en lien avec le plan de restructuration et de réduction des coûts.

Le résultat opérationnel courant avant paiement fondé sur des actions s’améliore de 28% et passe de -3,3 M€ au 30 juin 2018 à -2,4 M€ au 30 juin 2019.

Après prise en compte des autres charges et produits opérationnels, qui correspondent principalement aux coûts non récurrents d’un montant de 373 K€ liés à la restructuration décidée et provisionnée fin 2018, et compensés par les reprises de provisions, le résultat opérationnel au 30 juin 2019 s’améliore de 30% à -2,3 M€.

Le résultat net ressort à -2,3 M€ au 30 juin 2019 contre -3,3 M€ au 30 juin 2018.

Structure financière renforcée

Genomic Vision disposait d’une trésorerie de 0,6 M€ au 30 juin 2019, contre 3,2 M€ au 31 décembre 2018. Ce montant tient compte :

du remboursement du prêt sans intérêt obtenu à l’automne 2018 de Quest Diagnostics pour 0,3 M€ ;

d’un prêt relais d’un montant de 1,5 M€ accordé par Winance, qui a été remboursé par l’augmentation de capital par compensation de créance souscrite par Winance dans le cadre du tirage de la 1ère tranche d’ABSA de 1,5 M€ en avril 2019.

La consommation de trésorerie au cours du semestre ressort à 3,8 M€, notamment en raison des coûts de restructuration sociaux provisionnés au 31 décembre 2018 pour 0,4 M€.

Le 9 juillet 2019, Genomic Vision a procédé à une augmentation de capital de 1 M€ par création de 10 000 000 actions nouvelles émises au nominal de 0,10 € dans le cadre de la 2ème tranche d’ABSA.

En août 2019, Winance a exercé les BSA associés aux tranches 1 et 2 du contrat de financement, conduisant aux augmentations de capital d’un montant total de 1,1 M€.

La société dispose par ailleurs d’un solde de 2,5 M€ sur cette ligne de financement, exerçable selon les caractéristiques détaillées dans le prospectus de la Société visé par l’AMF le 29 mars 2019 sous le numéro 19-122 et notamment sous les conditions contractuelles et légales, dont des conditions de calendrier et d’évolution du cours de bourse décrites au paragraphe 4.1 du prospectus. La société dispose également d’une créance de CIR (crédit impôt recherche) 2018 d’un montant de 780 K€ dont le remboursement a été demandé en tant que PME et devrait intervenir au cours du 4ème trimestre 2019.

Sur la base des hypothèses révisées de croissance des ventes et de dépenses R&D, marketing et vente, et frais généraux, et des hypothèses de besoin en fonds de roulement associées, Genomic Vision dispose de ressources nécessaires pour poursuivre son développement au cours des 12 prochains mois.

Faits marquants du 1er semestre 2019

Marché des laboratoires de recherche en sciences de la vie (LSR)

Acquisition d’une plateforme FiberVision par l’Université d’Oxford

L’université d’Oxford au Royaume Uni a acquis en début d’année une plateforme FiberVision pour l’étude de la réplication de l’ADN dans le cadre d’une maladie rare.

Contrôle qualité dans l’édition du génome

Genomic Vision a poursuivi sa participation au sein du consortium créé par le National Institute of Standards and Technology (NIST) qui doit assister la Food and Drug Administration (FDA, l’autorité de santé des Etats-Unis) dans l’évaluation des besoins et la détermination des standards à établir par ces organismes de réglementation pour l’ensemble des parties prenantes au sein de l’industrie, du monde académique, des agences réglementaires et d’autres acteurs engagés dans l’utilisation de l’édition du génome. Genomic Vision a développé des outils de contrôle qualité destinés à l’édition du génome et travaille avec plusieurs acteurs industriels clés dans ce domaine.

Portefeuille de tests de diagnostic in vitro (IVD)

Papillomavirus humain (HPV)

L’identification d’un biomarqueur permettant de prédire la gravité et l’évolution des lésions cervicales est en cours de développement grâce aux données clinique d’une étude menée en République tchèque.

Dystrophie musculaire facio scapulo humérale (FSHD)

Le test FSHD est commercialisé en Europe, notamment par l’hôpital de la Timone à Marseille, dans le cadre d’un contrat pluriannuel de marché public de 5 ans d’approvisionnement du test et en Chine par l’intermédiaire de son distributeur, la société AmCare Genomics Laboratory, avec un fort développement de l’activité.

Mise en œuvre de la restructuration décidée fin 2018

Genomic Vision a mis en œuvre au 1er semestre 2019 un plan de restructuration avec réduction des effectifs et réduction des dépenses d’environ 20%. Dans le cadre de cette restructuration, la société va concentrer son activité sur le marché du contrôle qualité au sein de l’industrie des sciences de la vie avec des partenariats industriels et poursuivre de manière opportuniste la commercialisation des tests de diagnostic déjà développés ou en cours de développement principalement au travers de partenariats.

Ce plan de restructuration a généré des coûts non récurrents d’un montant de 373 K€ correspondant essentiellement à des indemnités de licenciement.

Evénements récents

Gouvernance

L’assemblée générale mixte du 8 juillet 2019, sur seconde convocation, a approuvé le renouvellement des mandats de membre du conseil de surveillance de Madame Isabelle Racamier et de Monsieur Stéphane Verdood pour une durée de six ans. Madame Isabelle Racamier a par ailleurs été renouvelée dans ses fonctions de Présidente du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance.

De plus, l’assemblée générale mixte du 8 juillet 2019 a nommé Monsieur Florian Schôdel comme nouveau membre du conseil de surveillance pour un mandat d’une durée de six ans. Le conseil de surveillance est dorénavant composé de 6 membres, dont 4 femmes, en ligne avec la loi sur la parité au sein des organes de gouvernance des sociétés cotées.

Accord de recherche avec Sanofi dans le domaine de la bioproduction en thérapie génique

La thérapie génique et cellulaire est un domaine en plein essor notamment dans le traitement de pathologies telles que les infections virales, les maladies héréditaires ou encore le cancer. De multiples techniques sont aujourd’hui utilisées et développées pour produire des lignées cellulaires recombinantes dans le but de fiabiliser les procédés de bioproduction.

La technologie de Genomic Vision constitue un outil de contrôle qualité prometteur pour la caractérisation précise de la stabilité des lignées cellulaires recombinantes par rapport à la méthode standard. De nouveaux outils de contrôle qualité ont ainsi été mis au point afin de visualiser les modifications génétiques et de vérifier la clonalité des lignées cellulaires utilisées en bioproduction.

Dans le cadre de l'accord avec Sanofi, Genomic Vision effectuera la caractérisation génétique des lignées cellulaires de Sanofi provenant du centre de recherche Framingham à Boston, aux Etats-Unis.

Prochaine publication financière

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : le mercredi 30 octobre 2019 (avant bourse)

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 mars 2019, sous le numéro d’enregistrement R.19-004, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

1 Les états financiers ont été examinés par le Conseil de surveillance le 23 septembre 2019 et ont fait l’objet de procédures d’examen limité par le Commissaire aux comptes.

2 Le résultat opérationnel courant avant paiement fondé sur des actions est défini et présenté dans la note 14 Information sectorielle dans les états financiers IFRS semestriels au 30 juin 2019 qui seront mis en ligne dans les délais légaux.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190923005786/fr/