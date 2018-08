GENOMIC VISION SIGNE AVEC EUROPEAN EQUITY PARTNERS UN ACCORD POUR L’UTILISATION DU PEIGNAGE MOLECULAIRE COMME TEST D’INTEGRITÉ DU GÉNOME DANS LE DOMAINE DE LA BIOPRODUCTION

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), annonce aujourd’hui la signature d’un accord de licence avec European Equity Partners (EEP), une société d’investissement britannique spécialisée dans les sciences de la vie, pour l’utilisation du peignage moléculaire dans les domaines de la bioproduction.

Conformément à cet accord, les deux parties évalueront dans un premier temps le potentiel du peignage moléculaire comme outil d’intégrité et de contrôle qualité du génome en remplacement des tests existants dans la biopoduction.

Si les développements sont concluants, cet accord prévoit la création d’une nouvelle entité dédiée au développement de cette technologie dans le domaine de la bioproduction. Cette nouvelle société disposera d’une licence exclusive de la technologie du peignage moléculaire dans ce champ d’applications.

Cette société offrira un modèle mixte de services analytiques et de contrats de licence aux partenaires stratégiques utilisant cet outil d’intégrité du génome pour la production de produits biologiques comme les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux ou polyclonaux, les vaccins et les particules virales.

En contrepartie de la licence accordée, Genomic Vision recevra un paiement initial, des paiements d’étapes (pour un montant supérieur à 500 K€) ainsi que des redevances sur les ventes et services futurs. Les autres termes financiers de cet accord n’ont pas été divulgués.

David Kauffmann, fondateur et partner de European Equity Partners, a déclaré : « Nous croyons fortement au potentiel de la technologie de Genomic Vision pour le contrôle qualité de la bioproduction, un domaine où il y a encore d’importants besoins de nouveaux tests permettant l’identification et la quantification de l’instabilité génomique dans les populations cellulaires. Nous sommes enthousiastes à l’idée de construire de nouvelles solutions analytiques basées sur cette technologie parfaitement adaptée au contrôle qualité et la maîtrise de la clonalité des banques cellulaires. Ces solutions ouvriront la voie à une meilleure sélection de clones appropriés et devraient mener à améliorer les coûts de développement et de fabrication des produits biologiques ».

Stephane Altaba, Vice Président Corporate Development de Genomic Vision, a ajouté : « Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec EEP qui dispose d’une grande expérience et d’une expertise validée par la construction de plusieurs réussites industrielles dans le domaine de la fabrication de produits biologiques. Cet accord confirme le potentiel de notre technologie dans le contrôle de l’instabilité du génome pour la production de protéines recombinantes et d’anticorps monoclonaux, potentiel que nous avons déjà démontré à travers notre collaboration avec Editas dans le domaine de l’édition du génome. De plus, avec une nouvelle activité de services liée à la production industrielle, Genomic Vision devrait pouvoir proposer un nouvel axe de services à forte valeur ajoutée lui permettant de générer des revenus récurrents. Nous attendons avec impatience les premières avancées avec notre partenaire EEP pour mettre au point de nouveaux tests innovants qui permettront d’améliorer et de sécuriser la production industrielle au bénéfice des fabricants de produits pharmaceutiques et des patients ».

A PROPOS DE EUROPEAN EQUITY PARTNERS (EEP)

Basée à Londres (Royaume-Uni), European Equity Partner (EEP) est une société d’investissements privés spécialisée dans les sciences de la vie. Elle sélectionne avec attention les PME et entreprises de taille moyenne du secteur. Les perspectives de croissance et la traction prouvée d’un modèle d’affaires sont des paramètres clés d’investissements pour EEP. En tant qu’actionnaire actif, EEP favorise des entreprises où son expertise permet d’aider le management à accélérer sa croissance et optimiser ses résultats.

Pour plus d’informations : www.eeplp.com

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 60 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

