Germitec, PME Française spécialisée dans le matériel médico-chirurgical, récemment récompensée par le Prix Galien France 2020 pour Chronos®, une technologie médicale unique de Désinfection de Niveau Haut (DNH) des sondes d'échographie endocavitaire, vient de décrocher deux prêts à hauteur de 1M€. Ces deux prêts ont été accordés par BPI France, le premier de 500K€ dans le cadre de son Prêt Innovation R&D et le second de 500 K€ dans le cadre du dispositif Prêt Innovation FEI. Grâce à ces deux aides, Germitec, société disruptive dont l'ambition est de s'imposer comme le leader d'ici à 5 ans sur le marché de la désinfection des sondes d'échographie, va ainsi pouvoir poursuivre ses ambitions de croissance en accélérant le déploiement commercial de sa solution et en investissant activement dans sa politique de R&D.

« Nous sommes très heureux d'avoir été retenus par BPI France pour bénéficier de ses aides financières. Ces prêts nous permettront de soutenir les investissements dédiés au développement à la fois R&D et commercial de notre solution Chronos® et, in fine, de soutenir notre travail dans la lutte contre les maladies nosocomiales et en particulier les risques d'infection associés à l'utilisation des sondes d'échographie endocavitaire », déclare Clément Deshays, Directeur Général de la société.

DEVENIR LE REFERENT SUR LE MARCHE MONDIAL DE LA DESINFECTION DE HAUT NIVEAU DES SONDES D'ECHOGRAPHIE

La désinfection des sondes d'échographie est un nouveau marché mondial en plein essor pesant près de 300M$ en 2018 et devant atteindre, selon les dernières prévisions, 1B$ en 2025. Le segment de la désinfection de haut niveau (HLD) des sondes d'échographie y est particulièrement dynamique puisque son potentiel marché est quant à lui estimé à environ 2B$ par an.

Dans ce contexte particulièrement porteur, Gemitec souhaite accélérer sa conquête du marché afin de devenir à terme Le référent sur le segment de la HLD des sondes d'échographie grâce à sa solution ChronosTM. La PME dispose de tous les atouts pour s'imposer comme tel. En effet, sa solution ChronosTM est déjà largement reconnue à l'international comme l'une des plus avancées du marché, que ce soit par la NHS Ecossaise, la NHS Anglaise, le Staten Serum Institute (Danemark), le Sceau d'Excellence de la Commission Européenne pour ses travaux de R&D, ou plus récemment avec l'obtention en décembre 2020 du Prix Galien.

Pour atteindre ses ambitions, Germitec va s'appuyer sur les aides financières de BPI France. Le Prêt Innovation accordé dans le cadre du dispositif Prêt Innovation FEI va permettre à Germitec de financer la poursuite de son développement commercial. Bénéficiant déjà d'un rayonnement mondial puisque 60 à 70% de son chiffre d'affaire est réalisé à l'export, avec des produits distribués dans une 40aine de pays, la PME entend notamment accélérer le déploiement de Chronos® à l'international. Au total, elle ciblera 5 marchés majeurs : la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie où elle dispose déjà les approbations nécessaires pour vendre sa solution, ainsi que les Etats-Unis où les discussions sont en cours avec les autorités américaines.

Cette aide, va également lui permettre de constituer un réseau de distributeurs au niveau mondial. « Germitec ayant ciblé le marché global dès sa création, l'objectif est de créer un réseau de distributeurs dans les pays représentant un potentiel intéressant et de fidéliser nos clients », explique Clément Deshays. Enfin, la PME va également s'attacher à nouer des partenariats avec des fabricants d'échographes au niveau mondial, régional ou local.

Le Prêt Innovation R&D de BPI France va quant à lui permettre de concevoir et de valider une solution globale, conformément à sa stratégie de conquête des marchés étrangers. A ce titre, Germitec financera des investissements dans l'amélioration de son produit afin d'optimiser son intégration dans son environnement (ergonomie, cybersécurité, compatibilité avec un maximum de sondes) et lancera un nouveau projet de traçabilité automatisée de Chronos®.

CHRONOSTM : UNE TECHNOLOGIE DE DESINFECTION FRANÇAISE INNOVANTE ET GREEN

Chronos® est le seul système de désinfection des sondes d'échographie entièrement automatisé qui permet grâce à une technologie unique et éco-responsable d'atteindre le plus haut niveau d'efficacité en 90 secondes (là où les systèmes chimiques prennent de 7 à 30 minutes). Cette rapidité d‘exécution rationalise et optimise les flux de travail cliniques et réduit considérablement la durée de prise en charge des patients.

Concrètement Chronos®, réalise une Désinfection de Niveau Haut (DNH) des sondes d'échographie grâce aux photons UV-C qui viennent fragmenter l'ADN et détruire tout type de micro-organismes. Ce système unique est le seul prouvé efficace contre le papillomavirus (responsable de 100 % des cancers du col de l'utérus des femmes) à la fois en conditions de laboratoire et en conditions réelles d'utilisation. Grâce à sa plateforme technologique unique utilisant les ultraviolets de type C, Chronos offre le plus haut niveau d'efficacité. Il s'agit également du seul système entièrement automatisé. L'efficacité de chacune des désinfections est ainsi contrôlée par des capteurs optiques qui dispensent l'opérateur de toute intervention. La traçabilité est également automatisée et les désinfections archivées dans un logiciel intégré.

Enfin, au-delà de réduire le risque d'infection pour les patients, Chronos® est une solution entièrement éco-responsable. Seul système sans produit chimique, il élimine le risque toxique vis-à-vis des personnels de santé et des patients lors de l'examen (brûlure ou intoxication), les risques environnementaux (rejets, …) et le risque de dégradation des sondes.

