GESTION 2021-Un coup d'accélérateur pour la finance verte-Mirova

PARIS, 9 décembre (Reuters) - La crise provoquée par la pandémie de coronavirus a donné un coup d'accélérateur au développement de la finance durable en soulignant à la fois sa nécessité et sa rentabilité, dit-on chez Mirova.

"La crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur et on a aujourd'hui un environnement qui est globalement favorable à la finance verte, partout dans le monde et plus particulièrement en Europe", a déclaré mercredi Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, société de gestion spécialisée dans l'investissement durable, filiale du groupe BPCE.

Les Etats se fixent des objectifs de plus en plus ambitieux avec des plans de relance dont une forte proportion est fléchée directement vers l'action contre le réchauffement climatique, a-t-il souligné lors d'une conférence en ligne.

Les entreprises se mobilisent également, le cadre réglementaire se renforce et les flux d'investissement augmentent, la pandémie de coronavirus ayant mis en lumière les risques liés à la mondialisation et à la maîtrise des chaînes de valeurs mais aussi la force du lien entre l'économie et la nature, a-t-il poursuivi.

"Un autre élément clé est la prise de conscience par les entreprises qu'elles sont connectées à leur environnement socio-économique", a-t-il dit.

La surperformance des valeurs "vertes" et des fonds intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a conduit certains à évoquer une "bulle" sur le point d'éclater.

"Nous ne le pensons pas, en raison notamment de la puissance de l'innovation, mais il est nécessaire de faire un tri pour retenir les acteurs les plus pertinents", a dit Philippe Zaouati.

Selon Mirova, l'investissement responsable ne doit pas se concentrer sur l'aspect écologique mais tenter de répondre également au phénomène de fracturation de la société, de plus en plus inquiétant.

La concentration de la richesse concerne les populations mais également les entreprises, cinq d'entre elles représentant aujourd'hui un quart de la capitalisation totale du S&P-500 , a rappelé Philippe Zaouati.

LE POINT sur les perspectives de marché 2021 des gérants et analystes (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)