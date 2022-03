Bourse de Paris : GI Joe en Europe cette semaine

La semaine dernière, les marchés boursiers ont profité d'un vigoureux rebond alimenté par la décrue du pétrole, les déclarations pro-croissance des autorités chinoises et le sentiment des investisseurs selon lequel les risques liés à l'Ukraine sont désormais dans les cours. Résultat, 25,4 milliards de dollars ont été investis sur les actions pendant la semaine, soit le plus gros flux positif des cinq dernières semaines, pendant que les piles de liquidités se sont considérablement réduites. Au niveau des indices, le STOXX Europe 600 a repris 5,4% (il perd encore 6,8% depuis le début de l'année) et le S&P500 s'est adjugé 6,16% (-6,36% depuis le début de l'année).

Derrière cet optimisme de façade, les signaux contradictoires sont toujours présents. Tenez par exemple : les places boursières ont fortement rebondi mais les investisseurs continuent à se demander si la Fed ne va pas créer une réaction en chaîne négative pour la croissance en relevant ses taux avec détermination. D'un autre côté, ils sont presque aussi épouvantés de l'onde de choc provoquée par une inflation élevée persistante. Le patron de la banque centrale américaine Jerome Powell a un discours à prononcer cet après-midi, ce qui lui donnera probablement l'occasion de passer de nouveaux messages. Notez que Christine Lagarde doit aussi s'exprimer en public autour de 15h30. Deux banquiers centraux pour le prix d'un aujourd'hui.

Autre illustration de l'ambivalence de l'actualité, au sujet de la guerre à l'est de l'Europe. La Turquie a laissé entendre que les positions entre Kyiv et Moscou vers un cessez-le-feu s'étaient rapprochées au cours du weekend. Cela n'empêche pas les troupes russes de poursuivre leur offensive, avec l'appui de nouveaux matériels, et les autorités ukrainiennes d'exhorter leur population à résister, partout.

Troisième exemple de signaux contradictoires avec les marchés obligataires, où l'on constate un aplatissement de la courbe des taux des bons du trésor américain et même certaines portions qui se sont inversées. C'est un signe de la confusion des opérateurs. Les pessimistes ne manqueront pas de souligner qu'en général quand la courbe des taux s'inverse, l'économie se prépare à souffrir, même si ce n'est pas une science (tout à fait) exacte.

Voilà l'environnement dans lequel nous évoluons : les mauvaises nouvelles s'accumulent mais la correction constatée en début d'année et les bouts d'annonces positives suffisent à faire revenir les investisseurs. Ils ont fait leurs emplettes la semaine dernière sur les valeurs hachées menu des dernières semaines, selon la bonne vieille méthode du bêta (pas l'investisseur, le ratio) : ce qui a le plus corrigé remontera le plus pendant la phase d'inversion de tendance. Notamment, les valeurs technologiques non rentables cotées à Wall Street ou les entreprises chinoises dans le collimateur du parti communiste. Ou, mieux, la combinaison des deux : on obtient ainsi un gain de 116% en une semaine pour Didi, le "Uber chinois" coté sur le Nasdaq.

La remontée des cours pétroliers autour de 110 USD le baril et l'absence de stimulus monétaire en Chine poussent à davantage de prudence ce matin. Les investisseurs espéraient que la Chine allait enfoncer le clou après avoir nettement infléchi son discours répressif vis-à-vis des marchés financiers la semaine dernière. Par exemple en assouplissant ses conditions de financement dès ce lundi. Mais la PBOC, la banque centrale chinoise, a opté pour le statu quo. Quant aux matières premières, elles s'agitent à nouveau sur des rumeurs de discussions d'un embargo sur le pétrole russe entre nations occidentales et de décision de l'Australie d'interdire l'export d'aluminium en direction de la Russie.

L'Europe est au cœur de l'agenda de Joe Biden cette semaine. Le président américain discutera à distance cet après-midi avec le quatuor Scholz, Draghi, Johnson, Macron avant de venir jeudi à Bruxelles et de se rendre vendredi en Pologne. L'Ukraine et la Russie seront bien sûr au centre des discussions. Une visite à la symbolique forte, que Vladimir Poutine goûtera probablement à sa juste valeur.

Les indicateurs avancés sont donc modérément baissiers ce matin. Il n'y aura pas de statistique macroéconomique majeure avant les discours que doivent prononcer Christine Lagarde puis Jerome Powell dans l'après-midi, lors de deux événements distincts. Les marchés japonais sont clos pour l'équinoxe de printemps, mais Shanghai, Hong Kong et Séoul reculent en fin de parcours.

Les temps forts économiques du jour

L'indice d'activité de la Fed de Chicago est attendu à 13h30. Christine Lagarde doit prononcer une allocution autour de 15h30. Tout l'agenda macro ici.

La paire euro / dollar est stable à 1,1041 USD. L'once d'or se stabilise à 1927 USD. Le pétrole reste ferme avec un Brent de Mer du Nord à 111,24 USD et un brut léger américain WTI à 108,14 USD. Le rendement de la dette américaine s'inscrit à 2,15% sur 10 ans, pendant que la dette allemande offre un coupon de 0,37% sur la même durée. Le bitcoin se négocie autour de 40 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Pernod Ricard a suspendu ses exportation vers la Russie où 100% de l'activité dépend des vins et spiritueux importés.

Orange accusé par un sous-traitant, Scopelec, de l'avoir mis en difficultés.

Avtovaz (Renault) stoppe partiellement sa production jusqu'au 25 mars en raison d'une pénurie de composants électroniques en Russie.

Engie prend acte de la volonté du gouvernement belge de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires du pays jusqu'en 2035.

Air France-KLM devrait commander des Embraer pour Hop!, selon Les Echos.

Worldline réalise environ 1,5% de ses revenus annuels avec la Russie.

Fnac Darty devient le premier "réparateur tiers" de certains produits Apple.

Ubisoft veut donner plus de poids à La Forge, son réseau de R&D.

Tipiak, Finatis, Archos, Logic Instrument, Medical Devices Venture, Carpinienne ont publié leurs comptes.

Dans le monde

