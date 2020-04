GK Investment Holding Group: Le Gruppo Ospedaliero San Donato peut jouer un rôle déterminant contre la pandémie du COVID-19

Le Gruppo Ospedaliero San Donato peut jouer un rôle déterminant contre la pandémie du COVID-19

Les entreprises de santé, tels que le Gruppo Ospedaliero San Donato, établi à Milan, ont démontré que le secteur privé pouvait être pleinement intégré au système de santé public.

MILAN, ITALIE - Media OutReach - 1 avril 2020 - La pandémie de Covid-19 concerne l'humanité dans son ensemble. Aucune nation n'a été épargnée, et elle doit s'unir pour faire face à cette situation et espérer vaincre cet ennemi invisible. Les frontières terrestres sont fermées, mais d'autres sont tombées. L'unité et la solidarité ont dépassé les clivages.

Le Covid-19 met à l'épreuve les infrastructures sanitaires du monde entier. Leur solidité apparaît déterminante. La pandémie nous a par ailleurs démontré que la collaboration entre les gouvernements, les institutions internationales, la société civile et le secteur privé était possible, et même souhaitable. Le COVID-19 est peut-être le plus grand test pour les valeurs de paix et de solidarité, et le monde ne sera plus tout à fait le même que celui que nous avons quitté en 2019.

Depuis trop longtemps, les nations riches et développées font mine de s'intéresser aux difficultés rencontrées par les régions les plus pauvres de la planète. Depuis trop longtemps est ignorée la détresse de nos frères et s?urs d'Afrique, où les épidémies les frappent avec une redoutable efficacité.

Alors que les épidémies les plus mortelles étaient contenues dans les pays les plus pauvres, ignorées des pays les plus riches grâce à des systèmes de santé universels, des programmes de vaccination et des technologies avancées, le COVID-19, cet invité inattendu, a surpris le monde et rebattu les cartes, s'affranchissant de toutes les barrières avec une étonnante facilité.

Afin de le combattre efficacement, la coopération internationale est cruciale. L'Homme doit oublier ses drapeaux et s'unir autour des mêmes valeurs, créer une large alliance, fonder une grande famille, une ligue sans frontières, ouverte à tous et qui n'exclue personne.

Les systèmes de santé sont la première ligne de défense contre des ennemis invisibles tels que le COVID-19. Les soignants ont été envoyés au front, et les infrastructures ont dû gérer un afflux considérable de victimes, ramenant l'humanité aux pires heures de son Histoire.

A l'avenir, nos professionnels de santé devront être mieux protégés. Ces héros des temps modernes ont parfois dû consentir au sacrifice ultime, souvent en raison d'un manque de ressources et de matériel médical qui les expose directement à la contagion. Le monde a été pris au dépourvu, mais doit tirer les leçons de cette crise pour ne plus commettre les mêmes erreurs : les coupes budgétaires dans le secteur de la santé n'ont aucun sens et sont injustifiables.

Des systèmes plus efficaces doivent être mis en ?uvre et le secteur médical privé en est la clé, comme l'a prouvé l'expérience en Lombardie. Des entreprises telles que le Gruppo Ospedaliero San Donato, établi à Milan, ont démontré qu'ils pouvaient être pleinement intégrés au système de santé public. Le secteur privé peut jouer un rôle déterminant pendant une crise, en traitant un pourcentage élevé de patients. A l'exemple de GSD, qui a pris en charge 18 % des patients atteints du COVID-19 en Lombardie alors que ce groupe ne représente que 13 % de l'activité sanitaire. Ces chiffres prouvent à quel point le secteur privé peut être efficace et réactif lorsque celui-ci est correctement intégré au système public.

J'appelle de mes v?ux une prise de conscience collective. Apprenons de nos erreurs et faisons de l'après-COVID-19 un monde plus sûr.

L'amour et l'altruisme dont est capable l'Homme me rempli d'espoir pour l'avenir. Car le souvenir de tous ceux qui luttent régulièrement pour survivre dans les pays les plus démunis, et la vision, aujourd'hui, du même combat dans les pays riches, me rappellent que ce n'est ni la faiblesse, ni la cruauté, ni la vénalité qui émanent en temps de crise, mais bien la générosité, l'altruisme et la solidarité. Des valeurs profondes qui surgissent alors qu'on s'y attend le moins.

de Kamel Ghribi

Vice-président Gruppo San Donato Italie

Président Gruppo San Donato Healthcare Middle East