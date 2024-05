Zurich (awp) - Standard & Poor's (S&P) confirme une nouvelle fois sa notation de crédit 'AA' pour la Banque cantonale des Grisons (GKB), avec une perspective 'stable'. Selon le communiqué de l'établissement grison diffusé vendredi, l'agence de notation américaine base son appréciation sur la dotation en capitaux de la banque ainsi que la qualité du portefeuille de crédits.

S&P souligne la forte position de la GKB dans son canton, dont la part au portefeuille hypothécaire atteint plus de 70%. L'établissement dispose en outre d'une assise renforcée en tant que fournisseur de solutions de placement et de prestations de conseils via ses participations.

La perspective 'stable' de la GKB fait référence à la "solide position de la banque, au coussin de capital élevé et à la garantie de l'Etat par le canton des Grisons".

vj/al