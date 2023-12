Les prix spot du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie sont restés à leur plus bas niveau depuis plus de quatre mois cette semaine, en raison de stocks importants, d'un temps doux et d'une faible demande, autant de facteurs baissiers qui devraient perdurer jusqu'en 2024.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en février en Asie du Nord-Est (LNG-AS) a légèrement baissé à 11,70 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), contre 11,90 dollars la semaine dernière, restant à son niveau le plus bas depuis le 13 août, selon les estimations des sources de l'industrie.

Le prix a chuté de 58 % cette année, la demande étant restée faible pendant la majeure partie de l'année en Asie et en Europe.

"Le marché mondial du gaz reste raisonnablement confortable, avec des niveaux élevés de stockage de gaz en Europe et le retour de l'usine australienne Prelude aux chargements, offrant une offre supplémentaire", a déclaré Alex Froley, analyste principal du GNL à la société d'information ICIS.

"Même si le temps se refroidit dans les semaines à venir, de graves problèmes de sécurité d'approvisionnement semblent improbables étant donné les niveaux de stocks disponibles pour la seconde moitié de l'hiver", a-t-il ajouté.

En Asie du Nord-Est, le temps doux dans la majeure partie de la région après une récente vague de froid limite la demande d'achats au comptant supplémentaires, en particulier en Corée du Sud, qui devrait connaître une période prolongée de températures supérieures à la moyenne, a déclaré Samuel Good, responsable de la tarification du GNL à l'agence de tarification des matières premières Argus.

Good a ajouté que les perspectives pour les exportations australiennes semblent également solides, avec des programmes de maintenance suggérant que les temps d'arrêt en janvier de l'année prochaine seront inférieurs à la moitié de ceux du même mois en 2023, et l'installation Prelude redémarre également les exportations, bien que Darwin LNG étant hors ligne devrait peser sur les exportations plus tard dans l'année.

Du côté des exportations, les données de l'ICIS montrent que les exportations américaines de GNL ont augmenté d'environ 12 % en 2023 pour atteindre 87,0 millions de tonnes métriques, contre 77,5 millions de tonnes métriques en 2022.

Du côté des importations, la Chine a repris au Japon le titre de premier importateur mondial de GNL, ses importations en 2023 ayant augmenté de 13 % pour atteindre 72,1 millions de tonnes métriques. Le Japon est le deuxième importateur, ses importations de GNL ayant chuté de 8 % pour atteindre 66,2 millions de tonnes métriques.

En Europe, les prévisions météorologiques ont été révisées car des températures inférieures à la normale sont attendues après la première semaine de janvier, mais le continent dispose toujours de stocks de gaz record, ainsi que d'un approvisionnement par gazoduc et de flux de GNL importants.

S&P Global Commodity Insights a évalué son prix de référence quotidien North West Europe LNG Marker (NWM) pour les cargaisons livrées en février sur une base ex-ship (DES) à 10,115 $/mmBtu le 28 décembre, soit une décote de 0,80 $/mmBtu par rapport au prix du gaz de février au centre néerlandais TTF.

Argus a évalué le prix à 10,050 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities l'a évalué à 9,925 $/mmBtu.

Les taux de fret spot pour le GNL ont baissé pour la quatrième semaine consécutive, les taux de l'Atlantique étant estimés à 90 500 dollars par jour vendredi, tandis que le taux du Pacifique a atteint son niveau le plus bas depuis 2019 à 72 500 dollars par jour, a déclaré Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.