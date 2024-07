Les prix spot du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie ont légèrement baissé cette semaine, suivant les prix du gaz en Europe, en raison de la faible demande chinoise, mais ils sont restés au-dessus de 12,00 dollars pour la huitième semaine consécutive.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en août en Asie du Nord-Est était de 12,10 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), selon des sources industrielles, en baisse par rapport aux 12,20 dollars/mmBtu de la semaine précédente, selon des sources industrielles.

Les prix pour la livraison en septembre étaient estimés à 11,80 $/mmBtu.

"L'augmentation de la disponibilité de l'hydroélectricité en Chine pèse sur la demande, tandis que les indicateurs économiques tels que l'inflation et les prix à la production ne sont pas non plus favorables à une croissance accrue pour le second semestre de l'année", a déclaré Klaas Dozeman, analyste de marché chez Brainchild Commodity Intelligence.

M. Dozeman a indiqué que les dernières perspectives concernant le phénomène climatique La Nina, qui se caractérise par des températures froides dans l'océan Pacifique entre juillet et septembre, se sont affaiblies pour le troisième mois consécutif.

"Une La Nina plus faible réduit généralement le besoin de stockage hivernal et diminue le risque d'une forte demande de gaz aux États-Unis et en Asie, bien qu'un risque majeur subsiste car toute chaleur de fin d'été en Asie pourrait augmenter ce besoin de GNL", a-t-il ajouté.

En général, la région Asie reste équilibrée avec des températures en hausse en Asie du Nord-Est et des moussons continues en Asie du Sud et du Sud-Est qui réduisent le besoin de production d'électricité à partir de gaz, a déclaré Charles Costerousse, analyste principal du GNL chez Kpler.

Au Japon, les températures élevées ont ajouté une certaine pression à la hausse, avec une demande d'électricité supplémentaire et des centrales thermiques additionnelles mises en service. Les stocks de GNL dans les réservoirs des terminaux ont diminué en conséquence, a déclaré Alex Froley, analyste principal du GNL chez ICIS.

En Europe, les stocks souterrains restent élevés pour la saison et la forte production d'énergies renouvelables par rapport à l'année dernière a supprimé la demande de gaz, tandis que la forte offre norvégienne a supprimé les achats de GNL au comptant, a déclaré Martin Senior, responsable adjoint de la tarification du GNL chez Argus.

S&P Global Commodity Insights a évalué son prix de référence quotidien North West Europe LNG Marker (NWM) pour les cargaisons livrées en août sur une base ex-ship (DES) à 9,824 $/mmBtu le 11 juillet, soit une décote de 0,85 $/mmBtu par rapport au prix du gaz en août au centre néerlandais TTF.

Argus a évalué le prix de livraison d'août à 11,525 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities l'a évalué à 9,755 $/mmBtu.

Aux États-Unis, le marché suit de près le redémarrage de la production de GNL de la société américaine Freeport, qui a interrompu ses activités à titre préventif en raison de l'ouragan Beryl.

L'usine de la société américaine d'exportation de GNL Freeport au Texas a commencé à extraire de petites quantités de gaz naturel jeudi, selon les données de LSEG.

"Les négociants devront tenir compte de la possibilité de nouvelles tempêtes plus tard dans la saison, qui s'étend jusqu'en novembre. Un exemple de difficultés a été l'ouragan Laura à la fin du mois d'août 2020, qui a conduit l'usine de GNL de Cameron à fermer pendant une grande partie des mois de septembre et d'octobre", a déclaré M. Froley de l'ICIS.

Après neuf semaines d'augmentation significative des taux de fret, les taux de l'Atlantique ont baissé à 88 250 dollars par jour vendredi. Dans le même temps, les taux du Pacifique ont augmenté à 56 750 dollars par jour, leur plus haut niveau depuis février, a déclaré Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.