Les prix spot du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie ont chuté à leur plus bas niveau depuis cinq mois cette semaine, prolongeant les pertes qui ont commencé à la mi-novembre, alors que le temps doux de l'hiver et les stocks élevés ont freiné la demande.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en février en Asie du Nord-Est a chuté de 4% à 11,20 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), contre 11,70 dollars la semaine dernière, selon les estimations des sources industrielles, ce qui représente son niveau le plus bas depuis le 4 août.

Les prix du GNL asiatique ont chuté de près de deux tiers en 2023 pour atteindre une moyenne de 17,68 $/mmBtu, la demande en Asie et en Europe ayant été faible pendant la majeure partie de l'année.

Malgré le risque d'attaques de navires commerciaux en mer Rouge et les notifications de force majeure envoyées par Novatek sur les futurs approvisionnements en Arctic LNG 2 à la suite des sanctions américaines, les prix asiatiques n'ont guère connu de hausse.

"Les températures ont été assez douces dans certaines parties de l'Asie du Nord-Est pour cette période de l'année et les stocks de GNL sont suffisants pour l'instant", a déclaré Ryhana Rasidi, analyste du gaz et du GNL au sein de la société de données et d'analyse Kpler.

"En conséquence, les importations de GNL vers l'Asie du Nord-Est ont été plus faibles cette semaine, mais aussi en partie à cause du tsunami qui a frappé le Japon le 1er janvier et qui a entraîné une brève interruption des importations ce jour-là.

Le tremblement de terre du jour de l'an dans la région de Hokuriku s'est produit peu après que l'autorité japonaise de régulation de l'énergie nucléaire a levé l'interdiction d'exploitation de la centrale nucléaire Kashiwazaki-Kariwa de Tokyo Electric.

Le tremblement de terre a jeté le doute sur les efforts déployés par le pays pour remettre en service une plus grande capacité nucléaire afin de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés tels que le GNL.

Les stocks de GNL détenus par les principales compagnies d'électricité au Japon s'élevaient à 2,49 millions de tonnes métriques au 24 décembre, selon les données du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, soit une baisse de 0,16 million de tonnes par rapport à la semaine précédente.

En Europe, les stocks de gaz restent élevés, avec des installations de stockage à 87 % de leur capacité au 1er janvier, contre 83 % l'année précédente, selon Rystad Energy.

La consommation de gaz pour le chauffage pourrait augmenter au cours de la semaine à venir, car "les températures dans le nord-ouest de l'Europe devraient atteindre -4 degrés Celsius, soit jusqu'à 6 degrés Celsius en dessous de la normale pour cette période de l'année", a ajouté Rystad Energy dans une note.

S&P Global Commodity Insights a évalué son prix de référence quotidien North West Europe LNG Marker (NWM) pour les cargaisons livrées en février sur une base ex-ship (DES) à 9,87 $/mmBtu le 4 janvier, soit une décote de 0,80 $/mmBtu par rapport au prix du gaz en février au centre néerlandais TTF.

Argus a évalué le prix à 9,850 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities l'a évalué à 9,872 $/mmBtu.

En ce qui concerne les taux de fret du GNL au comptant, les taux de l'Atlantique étaient estimés à 108 500 dollars par jour vendredi, tandis que les taux du Pacifique étaient de 80 250 dollars par jour, a déclaré Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities. (Reportage d'Emily Chow ; édition de Barbara Lewis)