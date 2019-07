GLOBAL Technologies choisit Eutelsat pour soutenir le système d'échanges d'énergie électrique ouest-africain

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) a conclu avec GLOBAL Technologies un contrat pluriannuel de capacité en bande C sur son satellite EUTELSAT 10A, qui assurera la connectivité et les communications du système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA).

Créé en 1999 par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’EEEOA vise à interconnecter les réseaux d’électricité de 14 pays d’Afrique occidentale. La partie télécommunications du projet a été attribuée à GLOBAL Technologies. À travers ce contrat, GLOBAL Technologies exploitera la couverture de l’Afrique de l’Ouest par le satellite EUTELSAT 10A pour surveiller les principaux sites de distribution d’énergie dans la région.

« Après un partenariat réussi en Mauritanie il y a trois ans, nous sommes ravis de retravailler avec GLOBAL Technologies pour aider l’EEEOA à mettre en place son ambitieux projet d’énergie partagée en Afrique de l’Ouest au cours des prochains mois », annonce Philippe Oliva, Directeur commercial d’Eutelsat.

Jean-Paul Steinitz, Directeur général de GLOBAL Technologies, déclare quant à lui : « Dans le but de faciliter la réalisation de l’EEEOA – qui a pour ambition de promouvoir et développer les infrastructures de production et de transmission d’énergie dans toute l’Afrique de l’Ouest – nous nous sommes associés à Eutelsat pour utiliser la capacité de premier ordre de son satellite EUTELSAT 10A. Grâce à cette couverture satellitaire fiable et économique de la région, GLOBAL Technologies contribuera à offrir à des millions de personnes un meilleur accès à l’énergie, moins cher, en fournissant des infrastructures de télécommunications pour connecter les pays de l’EEEOA. »

À propos de GLOBAL Technologies

GLOBAL Technologies est un acteur reconnu sur le marché des hautes technologies, spécialisé dans la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance des systèmes et infrastructures techniques critiques. En s’appuyant sur son expertise et ses compétences particulières, GLOBAL Technologies déploie du matériel sophistiqué dans les régions inhospitalières du monde entier. Le groupe travaille pour des entreprises et des organisations dans des environnements où la continuité du service est essentielle à la réussite des opérations de défense et de télécommunication et des organismes publics et internationaux. Avec sa longue expérience, ses équipes spécialisées et son expertise technique de pointe, GLOBAL Technologies propose une gamme complète de services pour renforcer les capacités de ses clients dans le monde : dotation en personnel et conseils, solutions IT et télécommunications et solutions SATCOM. GLOBAL Technologies renforce constamment sa position sur les marchés internationaux, prouvant ainsi sa capacité à assurer la continuité et la qualité du service en toutes circonstances. Le groupe est actuellement présent dans 30 pays, à travers plus de 200 projets. L’équipe internationale de GLOBAL Technologies compte près de 250 spécialistes de haut niveau, qui permettent au groupe de fournir un authentique service local à tous ses clients.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements : www.global.fr / www.telecominfra.global.fr

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

