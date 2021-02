GM : Merchants Fleet va s'équiper en véhicules électriques

GM a annoncé que la société Merchants Fleet allait acquérir 12 600 véhicules EV600 - des utilitaires électriques légers, spécialement conçus pour les livraisons longue distance - de BrightDrop, la nouvelle marque de GM qui offre des produits électriques et des services logiciels du premier au dernier kilomètre.



L'EV600 est alimenté par le système de batterie Ultium et combine une conduite sans émissions avec des caractéristiques de sécurité de pointe, précise GM. Ils devraient intégrer le parc de véhicules de Merchants Fleet et de ses clients à partir de début 2023.





