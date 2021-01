GM : accord avec Microsoft pour les véhicules autonomes

Cruise et General Motors ont annoncé mardi avoir conclu une relation stratégique à long terme avec Microsoft afin d'accélérer la commercialisation des véhicules autonomes.



Cruise compte d'ailleurs tirer parti d'Azure, la plateforme de cloud-computing de Microsoft afin d'en libérer le potentiel au profit de l'autonomisation des véhicules.



Par ailleurs, la société General Motors annonce que Microsoft se joindra à elle ainsi qu'à Honda et à d'autres investisseurs institutionnels à travers un investissement combiné de plus de 2 milliards de dollars dans Cruise, qui portera alors la valorisation du spécialiste du transport autonome à quelque 30 milliards de dollars.



'Les progrès de la technologie numérique redéfinissent tous les aspects de notre travail et de notre vie, y compris la façon dont nous transportons les personnes et les marchandises', constate Satya Nadella, directeur général de Microsoft.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.