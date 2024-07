La société israélienne Addionics, spécialisée dans la technologie des batteries, a levé 39 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont la branche capital-risque de General Motors, afin de commercialiser ses électrodes de cuivre et d'aluminium pour les batteries de véhicules électriques, a-t-elle annoncé jeudi.

GM Ventures co-dirige le cycle de financement de série B avec le fonds de capital-risque technologique israélien Deep Insight. Le constructeur de camions suédois Scania, détenu par Traton (Volkswagen), a également participé à ce tour de table.

En plus d'investir dans Addionics, GM et Scania sont des clients potentiels pour les matériaux poreux et tridimensionnels des électrodes de cuivre et d'aluminium des batteries de la société, qui utilisent moins de matériaux, notamment 60 % de cuivre en moins.

Addionics affirme que les électrodes, qui ressemblent à des foulards de soie lorsqu'elles sont exposées à la lumière, permettent une recharge plus rapide et augmentent l'autonomie des véhicules électriques de 30 %. L'entreprise prévoit que les constructeurs automobiles économiseront jusqu'à 7,50 dollars par kilowattheure.

"La conception actuelle des collecteurs d'Addionics est prometteuse pour améliorer les performances des batteries à moindre coût", a déclaré Anirvan Coomer, directeur général de GM Ventures, dans un communiqué. "Nous sommes impatients de soutenir la croissance de l'entreprise et nous nous réjouissons de continuer à explorer les possibilités de collaboration à l'avenir.

Au début de l'année, Addionics a déclaré qu'elle prévoyait de construire une usine américaine de 400 millions de dollars pour fabriquer des anodes en cuivre pour les batteries de véhicules électriques à partir de 2027, afin de fournir à terme de quoi alimenter environ 1 million de véhicules électriques par an.

Moshiel Biton, PDG d'Addionics, a déclaré que fin 2024, l'entreprise commencerait à livrer des cellules de batterie aux constructeurs automobiles pour les tester et qu'elle était sur la bonne voie pour livrer des produits à l'échelle d'ici 2027 ou 2028.

Il a précisé que l'entreprise travaillait avec pratiquement tous les grands constructeurs automobiles d'Europe, du Japon et des États-Unis, ou était en pourparlers avec eux.

"Les constructeurs automobiles traditionnels perdent de l'argent en construisant des VE", a déclaré M. Biton. "Toute technologie qui leur permet de réduire les coûts et d'améliorer les performances est le Saint-Graal.