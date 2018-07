GM et Fiat Chrysler (déjà) rattrapées par la politique de Washington ? 0 0 25/07/2018 | 15:40 Envoyer par e-mail :

Le premier, en deuil de son emblématique dirigeant Sergio Marchionne, a abaissé ses objectifs 2018 après un second trimestre médiocre. Les difficultés principales "sont concentrées en Chine", a indiqué Mike Manley, qui a pris les rênes de FCA au pied levé ce weekend. "Et franchement, ça va continuer", a-t-il ajouté, en référence au bras de fer commercial sino-américain.



Le second n'a pas non plus fait de mystère sur les causes de ses soucis. La hausse du coût des matières premières consécutive aux mesures prises par Washington sur l'acier et l'aluminium va grever la rentabilité, comme les chutes des monnaies latinoaméricaines. Le directeur financier de GM, Chuck Stevens, estime toutefois que les nouveaux droits de douane ne devraient avoir qu'un impact limité cette année. Mais "il y a beaucoup d'incertitudes" au-delà, a concédé le dirigeant.







General Motors perdait plus de 4% peu après l'ouverture de Wall Street, alors qu'à Milan, Fiat Chrysler décrochait de 9%, entraînant dans son sillage des équipementiers ( Faurecia Michelin , -2%) et des constructeurs ( Daimler -2,2%, Renault -1,7%). Peugeot , après ses incroyables résultats semestriels, gagne toutefois encore 2%, après avoir déjà flambé de 15% la veille.On se gardera de tirer des conclusions trop hâtives, mais force est de constater que les premières victimes des tensions commerciales sont, au moins partiellement, américaines.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018