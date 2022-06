GM investit 81 millions de dollars pour construire le vaisseau amiral Cadillac Celestiq EV au Michigan

La Celestiq, qui partagera des cellules de batterie, des moteurs et d'autres composants avec la Cadillac Lyriq, devrait commencer à être produite dans la banlieue de Détroit fin 2023, selon AutoForecast Solutions.

Le véhicule sera assemblé à la main dans des volumes extrêmement faibles - environ 400 unités par an, selon AFS.

GM a refusé de confirmer les volumes de production ou le début de la production.

"Si elle est bien faite, la Celestiq pourrait devenir le genre de modèle haut de gamme qui faisait de Cadillac le choix des célébrités et de la royauté", a déclaré Sam Fiorani, vice-président d'AFS pour les prévisions mondiales de véhicules.

GM a déclaré que la Celestiq, qui devrait se vendre bien au-delà de 100 000 $, sera le premier véhicule de production construit au Warren Tech Center, qui a été conçu par le célèbre architecte finlandais Eero Saarinen et son père Eliel Saarinen, et ouvert en 1956.

La Celestiq utilisera plus de 100 composants imprimés en 3D, y compris des pièces structurelles et cosmétiques imprimées en polymère et en métal, a indiqué l'entreprise.