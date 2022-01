GM lance une nouvelle carte de crédit avec Goldman Sachs

General Motors Co a lancé lundi une carte de crédit avec Goldman Sachs Group Inc. et a réorganisé son programme de récompenses pour permettre aux clients de gagner plus de points à utiliser pour l'achat ou la location de Buicks, Cadillacs et autres voitures GM, ont déclaré le constructeur automobile et la banque dans un communiqué commun.

Émise par Mastercard Inc. par l'intermédiaire de Goldman Sachs, la carte My GM Rewards est la deuxième carte de crédit que Goldman propose par le biais de son application Marcus consumer bank et elle contribue à l'objectif de la banque de Wall Bourse de devenir un créancier de la rue.

Goldman a acheté https://www.reuters.com/business/autos-transportation/goldman-sachs-issue-credit-cards-general-motors-2021-01-15 le portefeuille de cartes de crédit GM dans le cadre d'une transaction de 2,5 milliards de dollars en 2020. Elle gagne environ 3 millions de détenteurs actuels de cartes de crédit GM, dont les comptes ont été convertis cette semaine de Capital One Financial Corp à Goldman, et tous les nouveaux demandeurs, qui peuvent s'inscrire en utilisant l'application Marcus by Goldman Sachs.

Goldman a lancé Marcus en 2016 pour diversifier ses revenus et ses sources de financement en proposant des produits bancaires traditionnels destinés aux consommateurs, comme des comptes d'épargne et, depuis 2019, une carte de crédit avec Apple Inc. Les détenteurs de cette carte avaient 6 milliards de dollars de soldes impayés au 30 septembre.

La carte donne aux clients 7 points par dollar dépensé chez GM, et 4 points par dollar dépensé ailleurs, avec un taux d'intérêt annuel compris entre 14,99% et 24,99%, après une période promotionnelle initiale.

GM espère que son programme de récompenses - une première dans le secteur lors de son lancement en 2018 - incitera davantage de clients à échanger ces points contre des achats de voitures neuves ou d'occasion, ou des pièces, des accessoires ou des services OnStar. (Reportage d'Elizabeth Dilts Marshall à New York ; édition : Matthew Lewis)