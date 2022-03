GM rachète la participation de SoftBank Vision Fund dans Cruise pour 2,1 milliards de dollars.

General Motors a déclaré vendredi qu'il allait acquérir la participation de SoftBank Vision Fund dans la filiale de voitures à conduite autonome du constructeur automobile américain, Cruise, pour 2,1 milliards de dollars, ce qui portera la participation de GM à 80 %.

GM, dont le siège est à Detroit, a ajouté qu'il allait réaliser un investissement supplémentaire de 1,35 milliard de dollars dans Cruise, remplaçant ainsi un précédent engagement pris par le fonds SoftBank Vision en 2018. Softbank, qui avait précédemment investi 900 millions de dollars dans Cruise, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'achat de cette participation donne à GM plus de temps pour travailler sur les voitures à conduite autonome avant de lancer potentiellement une introduction en bourse de Cruise qui pourrait permettre à d'autres investisseurs, dont Microsoft, Walmart et Honda, d'encaisser leurs participations dans Cruise.

En décembre, GM a annoncé que Dan Ammann, alors directeur général de Cruise, quittait brusquement la société. Une personne informée sur la question a confirmé qu'il avait été licencié, tandis qu'une autre source a déclaré que lui et GM n'étaient pas d'accord sur le moment de rendre Cruise public.

Le mois dernier, Barra a minimisé la nécessité d'une offre publique rapide de Cruise. "Il y a encore tellement de choses qui peuvent être accomplies avec un environnement sans friction entre Cruise et GM", a-t-elle déclaré.

En février, la California Public Utilities Commission a délivré des permis à Cruise permettant le transport de passagers dans des véhicules autonomes en présence de conducteurs de sécurité.

GM et Cruise ont également demandé le mois dernier aux régulateurs américains l'autorisation de construire et de déployer un véhicule à conduite autonome sans commandes humaines comme le volant ou la pédale de frein. Cruise avait autrefois espéré démarrer son service commercial de robot-taxi d'ici la fin de 2019.

Dans son accord de 2018, SoftBank s'est engagé à investir 1,35 milliard de dollars supplémentaires lorsque les véhicules Cruise seraient prêts à être déployés commercialement. "Pour GM, cela signifie qu'ils obtiennent plus de propriété dans une partie passionnante de l'histoire de GM", a déclaré David Whiston, analyste automobile de Morningstar.

Kyle Vogt, PDG et cofondateur de Cruise, a déclaré dans une série de tweets que Cruise commencerait à permettre aux employés de vendre des actions acquises à GM une fois par trimestre dans le but de donner une flexibilité financière aux employés.

L'entrée en bourse serait "une distraction majeure, surtout en ce moment", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il voulait que la société se concentre sur la mise à l'échelle d'un service de covoiturage sans conducteur lancé à San Francisco.

Le porte-parole de GM, David Caldwell, a déclaré que la transaction montrait la foi de GM en Cruise et simplifiait la structure de propriété. Il a ajouté que les autres actionnaires de Cruise, dont Microsoft, Walmart et Honda, avaient des partenariats technologiques, tels qu'un projet de livraison avec Walmart.

"GM tire parti de la force de son bilan pour saisir l'occasion d'augmenter sa participation dans Cruise et de faire progresser notre stratégie intégrée de véhicules autonomes", a déclaré Mme Barra dans un communiqué.

La promesse de SoftBank en 2018 d'investir 2,25 milliards de dollars dans Cruise a été considérée comme une validation du leadership de GM dans la nouvelle technologie des voitures autonomes et du coût relativement élevé de l'achat initial de GM, estimé à 1 milliard de dollars. (Reportages de David Shepardson à Washington, Hyunjoo Jin à San Francisco et Ben Klayman à Détroit et Aishwarya Nair à Bengaluru ; Montage de Shailesh Kuber et David Gregorio).