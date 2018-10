GM ravit les investisseurs avec résultats et prévisions

Ces annonces font bondir le titre de 7,3% dans les premiers échanges à Wall Street, parmi les plus fortes hausses de l'indice de référence Standard & Poor's 500 (+1,18%).

Premier constructeur automobile américain, GM a été en mesure d'augmenter ses prix, en particulier en Amérique du Nord, ce qui a permis de compenser le renchérissement des matières premières.

Les ventes des gros SUV Tahoe, Suburban et Yukon ont augmenté d'environ 12% et General Motors a accéléré la production des pick-ups Chevy Silverado et GMC Sierra.

"Globalement, les résultats doivent être un soulagement pour le marché aujourd'hui", écrit Joseph Spak, analyste de RBC Capital Markets, dans une note.

Les hausses de prix sont "absolument tenables", a affirmé la directrice financière du constructeur, Dhivya Suryadevara.

"Nous avons connu une exécution solide malgré les défis auxquels nous avons été confrontés. Chiffre d'affaires en hausse, bénéfice en hausse, marges en hausse", a-t-elle dit à la presse au siège de GM à Detroit.

Alors que le ralentissement de la demande en Chine, premier marché automobile mondial, commence à peser sur le secteur, General Motors est tout de même parvenu à enregistrer au cours du troisième trimestre un gain record sur ses activités dans ce pays.

PRIX DE VENTE RECORD

GM prédit toujours un bénéfice annuel compris entre 5,80 et 6,20 dollars par action mais il s'attend désormais à atteindre le haut de cette fourchette, voire à la dépasser, en raison de la baisse de son taux d'imposition et de ses solides performances.

Le constructeur avait pourtant abaissé ses prévisions annuelles en juillet en évoquant la hausse des prix de l'acier et de l'aluminium provoquée par les relèvements de droits de douane décidés par Donald Trump.

Les deux autres membres du "Big Three" de Detroit ont confirmé leurs objectifs de bénéfice annuel, Ford la semaine dernière et Fiat Chrysler Automobile mardi.

GM a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 2,53 milliards de dollars (2,23 milliards d'euros) contre une perte de 2,98 milliards un an plus tôt, lorsqu'il avait dû inscrire une charge liée à ses activités en Europe vendues au cours de l'été 2017 à PSA.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,87 dollar et a aisément battu le consensus qui était de 1,25 dollar, selon des données Refinitiv.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6,4% à 35,8 milliards de dollars, là aussi au-dessus des 34,85 milliards attendus.

Les prix de vente en Amérique du Nord ont atteint un record au troisième trimestre, à 36.000 dollars par véhicule, soit 800 dollars de plus que l'an dernier, alors même que la hausse continue des taux d'intérêt et des années de ventes élevées font craindre un ralentissement de la demande aux Etats-Unis. Le bénéfice d'exploitation dans la région a atteint 2,8 milliards de dollars.

GM a tiré un gain d'environ 500 millions de dollars de ses activités en Chine, où les ventes automobiles ont pourtant connu en septembre leur plus forte baisse en près de sept ans.

Sa division financière GM Financial va verser un dividende de 375 millions de dollars à sa maison-mère au quatrième trimestre, en avance sur l'objectif fixé à 2019.

(Bertrand Boucey, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)

par Ben Klayman et Joseph White