GM : se lance dans la livraison durable avec 'BrightDrop'

General Motors annonce le lancement de 'BrightDrop', une nouvelle entreprise qui compte améliorer et électrifier la livraison de biens et de services.



'Les solutions BrightDrop sont conçues pour aider les entreprises à réduire leurs coûts, à maximiser la productivité, à améliorer la sécurité des employés et du fret et à soutenir les efforts globaux de durabilité', assure GM.



L'entreprise estime que d'ici 2025, les marchés combinés des colis, de la livraison de nourriture et de la logistique inversée aux États-Unis devraient atteindre plus de 850 milliards de dollars.



S'appuyant sur les statistiques du Forum économique mondial, GM indique que la demande de livraison urbaine sur le dernier kilomètre devrait augmenter de 78% d'ici 2030, entraînant une augmentation de 36% du nombre de véhicules de livraison dans les 100 premières villes du monde.



GM mise donc sur BrightDrop pour répondre à cette hausse de la demande, tout en réduisant son impact sur la planète.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.