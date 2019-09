GRESB 2019 : NOUVELLE PROGRESSION DE MERCIALYS QUI CONFORTE SA PLACE PARMI LES LEADERS MONDIAUX EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Regulatory News:

Mercialys poursuit sa progression dans le classement du GRESB* à l’occasion de l’édition 2019. Pour sa 4ème participation, la Société améliore sa note globale de 3 points, portant son score à 90/100, et voit son label Green Star** confirmé. Sa stratégie RSE ambitieuse et volontariste, Mery’ 21, lui permet de conforter sa place dans le 1er décile du classement mondial, à la 71ème place sur les 964 sociétés immobilières évaluées. Mercialys se classe par ailleurs 5ème dans la catégorie « foncières de commerce cotées en Europe ».

La Société conserve cette année un score maximal (100) sur la dimension Policy & Disclosure (Politiques & Transparence), qui témoigne de son engagement public pour une création de valeur durable et intégrant l’ensemble de ses parties prenantes. Mercialys enregistre également des progressions sensibles sur les volets Risks & Opportunities (Risques et Opportunités) et Monitoring & EMS (Suivi & Système de management environnemental), reflets de sa veille permanente des évolutions réglementaires et opérationnelles en matière d’éthique des affaires et de RSE ainsi que d’un suivi pointu de son empreinte environnementale.

Les excellents scores atteints sur le volet Building certifications (Certification environnementale - 95) et Stakeholder Engagement (Implication des parties prenantes - 90) enfin, récompensent la démarche d’amélioration continue de la performance environnementale de ses actifs et sa recherche constante d’intégration du développement durable dans sa relation avec ses parties prenantes.

*GRESB: Global Real Estate Sustainability Benchmark, classement international de référence qui évalue chaque année la performance et la politique RSE des entreprises du secteur immobilier

**Green Star : plus haute catégorie du classement GRESB

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2019, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 123 baux représentant une valeur locative de 184,3 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2019 à 3,8 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées («SIIC») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2019 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

