GROUPAMA AM recrute une Directrice des Investissements ALM 15/02/2021 | 10:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Groupama Asset Management étoffe son expertise de gestion d’actifs sur mesure dédiée aux assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance, avec le recrutement de Muriel Heitzmann au poste de Directrice des Investissements ALM (Asset Liability Management), en charge de la gestion assurantielle. Elle rejoint l’équipe du comité de direction de la société de gestion.



Elle sera l'interlocuteur privilégié de la direction des Investissements du groupe Groupama et de son réseau de caisses régionales. Elle aura également pour objectif de coordonner le développement des capacités de gestion, ainsi que l'offre de services et solutions d'investissement pour le compte des investisseurs assurantiels externes.



Muriel Heitzmann compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs, ayant évolué successivement aux postes de Gérante de fonds garantis, Responsable des produits structurés puis Directrice de la gestion des fonds garantis et structurés, entre 1996 et 2016 chez Sinopia Asset Management (absorbée par HSBC Global Asset Management). En 2017, Muriel Heitzmann rejoint AG2R La Mondiale où elle assure les fonctions de Directrice du front-office et de l'ingénierie financière, au sein de la direction des investissements et du financement. A ce titre, elle est également membre du Directoire de la société de gestion AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue