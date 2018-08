GROUPAMA : Résultats semestriels 2018 - Un résultat opérationnel en forte hausse

Un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros, en hausse de +3,6% Nette hausse du chiffre d'affaires (+3,6%) tant en assurance de biens et responsabilité qu'en assurance de la personne Poursuite du développement en France (+3,2%) et à l'international (+4,5%)



Un résultat opérationnel économique en forte croissance (+63 m€) à 217 m€ Amélioration du ratio combiné en assurance non-vie à 98,1% Poursuite de la transformation du portefeuille vie avec une part des encours UC en épargne individuelle portée à 26,2 %



Un ratio de solvabilité 2 de 167% Des fonds propres de 8,9 milliards d'euros Un encours de certificats mutualistes de 504 millions d'euros au 30 juin 2018, dont 68 M€ collectés au cours du 1 er semestre 2018



« Les résultats du premier semestre confirment la pertinence des choix stratégiques de Groupama et la progression régulière de sa performance opérationnelle. Nous nous en félicitons au moment où Groupama renoue avec ses racines en redonnant à son organe central une forme mutuelle. » a déclaré Jean-Yves Dagès, Président du conseil d'administration de Groupama Assurances Mutuelles.

«Des résultats solides construits sur une qualité de service sans cesse améliorée, reconnue par une clientèle fidèle. Notre politique de croissance ciblée porte ses fruits dans un contexte de sinistralité climatique qui demeure difficile. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles.





Paris, le 30 août 2018 - Les comptes combinés du Groupe et les comptes consolidés de Groupama Assurances Mutuelles pour le premier semestre 2018 ont été arrêtés par le conseil d'administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni le 30 août 2018 sous la présidence de Jean-Yves Dagès. S'agissant de comptes semestriels, ils ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Les comptes combinés du Groupe comprennent l'ensemble des activités du Groupe (activité des Caisses régionales et celle des filiales consolidées dans Groupama Assurances Mutuelles). Les comptes consolidés de Groupama Assurances Mutuelles comprennent l'activité de l'ensemble des filiales ainsi que la réassurance interne (soit près de 35% du chiffre d'affaires des Caisses régionales cédé à Groupama Assurances Mutuelles).

L'analyse ci-après porte sur le périmètre combiné. Les chiffres du périmètre consolidé seront présentés dans l'actualisation du document de référence 2017 de Groupama Assurances Mutuelles.

Une activité en hausse sur l'ensemble des métiers

Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires combiné de Groupama atteint 9,5 milliards d'euros, en hausse de +3,6% par rapport au 30 juin 2017.

L'activité est en progression tant en assurance de biens et responsabilité (+2,1%), où le groupe réalise un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros au 30 juin 2018, qu'en assurance de la personne (+5,2%), dont le chiffre d'affaires atteint 4,1 milliards d'euros.

Tableau récapitulatif du chiffre d'affaires par activité au 30 juin 2018

Chiffre d'affaires



en millions d'euros 30/06/2018 Evolution



A périmètre et taux de change constants Assurance de biens et responsabilité 5 292 +2,1 % Assurance de la personne 4 107 +5,2 % Activités financières 88 +24,2 % TOTAL GROUPE 9 487 +3,6 %

En France

Le chiffre d'affaires de l'Assurance en France au 30 juin 2018 s'établit à 8,0 milliards d'euros, en hausse de +3,2 % par rapport au 30 juin 2017.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d'affaires s'élève à 4 308 millions d'euros au 30 juin 2018 (+1,1%). L'assurance des particuliers et professionnels progresse de +1,3% sur la période, à 2 519 millions d'euros, portée par la croissance des branches habitation (+1,9% à 816 millions d'euros) et automobile de tourisme (+1,1% à 1 162 millions d'euros). Les filiales spécialisées du groupe poursuivent leur développement, notamment l'activité d'assistance (+23,5%).

En assurance de la personne, le chiffre d'affaires atteint 3 701 millions d'euros, en hausse de +5,7% par rapport au 30 juin 2017. Le chiffre d'affaires vie et capitalisation du Groupe en France progresse de +10,2% dans un marché qui affiche une hausse de +6% à fin juin 2018 (source FFA). Cette évolution est principalement imputable à la hausse de l'activité en épargne retraite individuelle en UC (+9,6%), les contrats en euros affichant une croissance moindre (+3,8%). Le taux d'encours en épargne individuelle UC s'élève à 26,2% au 30 juin 2018 (contre 25,8% au 31 décembre 2017). En assurance santé et dommages corporels, le chiffre d'affaires progresse de +3,1% par rapport à la période précédente, porté par le fort développement de la santé collective (+7,1%).

A l'international

Le chiffre d'affaires de l'international s'établit à 1,4 milliard d'euros au 30 juin 2018, en progression de 4,5% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 juin 2017.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d'affaires est en progression de +6,4% par rapport à la période précédente, à 984 millions d'euros au 30 juin 2018. Cette évolution est principalement liée aux bonnes performances de la branche automobile de tourisme (+7,7%), notamment en Italie et Roumanie, et à celle des métiers agricoles (+5,8%) essentiellement en Turquie.

En assurance de la personne, le chiffre d'affaires de 406 millions d'euros augmente de +0,4%, avec des évolutions contrastées selon les branches. L'activité en épargne retraite individuelle est en baisse (-6,4%), après les bonnes performances réalisées en 2017 en Italie et en Hongrie. L'assurance collective progresse quant à elle de +23,6%, suite au fort développement des branches retraite (+42,0%) et santé (+31,2%), notamment en Italie.

Chiffre d'affaires au 30 juin 2018 des filiales internationales consolidées par intégration globale

en millions d'euros 30/06/2018 Evolution constante (en %) Italie 757 +3,4% PECO (Hongrie, Roumanie, Bulgarie) 323 +4,6% Autres pays* 309 +7,3% Assurance internationale 1 390 +4,5%

* Turquie, Grèce, Gan Outre-Mer

Activités financières

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 88 millions d'euros, provenant de Groupama Asset Management pour 85 millions d'euros et de Groupama Epargne Salariale pour 3 millions d'euros.

Les encours de Groupama Asset Management s'élèvent à 100,3 milliards d'euros au 30 juin 2018, en hausse de +0,5 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2017, portée par le développement de la clientèle pour compte de tiers.

Une forte progression du résultat opérationnel économique

Le résultat opérationnel économique du groupe s'élève à 217 millions d'euros au 30 juin 2018, en hausse de +63 millions d'euros par rapport au 30 juin 2017.

Le résultat opérationnel économique de l'assurance s'élève à +242 millions d'euros au 30 juin 2018 et provient à hauteur de 199 millions d'euros de l'activité en France et de 43 millions d'euros des filiales à l'international.

En assurance de biens et responsabilité, le résultat opérationnel économique s'élève à

86 millions d'euros au 30 juin 2018 en progression de +57 millions d'euros par rapport au 30 juin 2017. Le ratio combiné net de l'activité non vie s'améliore de -1,6 point et s'établit à 98,1% contre 99,7% au 30 juin 2017. Cette évolution provient en grande partie d'une moindre charge des climatiques (-1,2 point), d'une légère baisse des graves (-0,3 point), d'une amélioration de l'attritionnel (-0,9 point), alors que les dégagements sur antérieurs et le résultat de réassurance sont un peu moins favorables que l'an passé.

De plus, le ratio de frais d'exploitation diminue de -0,2 point à 27,9%.

En assurance de la personne, le résultat opérationnel économique s'élève à 156 millions d'euros au 30 juin 2018, en hausse de +20 millions d'euros par rapport au 30 juin 2017. Cette progression résulte de l'amélioration des marges tant en assurance vie qu'en assurance santé en France.

Le résultat opérationnel économique des activités bancaires et financières représente un profit de +20 millions d'euros au 30 juin 2018 et l'activité holding du groupe affiche un résultat opérationnel économique de -45 millions d'euros au 30 juin 2018.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents pour -11 millions d'euros au 30 juin 2018 contre +132 millions d'euros au 30 juin 2017. Pour mémoire, le résultat net au 30 juin 2017 intégrait notamment le résultat de cession des titres OTP Bank et des titres Icade.

Au global, le résultat net du groupe s'élève à 206 millions d'euros au 30 juin 2018 contre 286 millions d'euros au 30 juin 2017.

Un bilan solide

Les capitaux propres du groupe s'élèvent à 8,9 milliards d'euros au 30 juin 2018. Ils intègrent notamment les certificats mutualistes émis par Groupama depuis fin 2015 pour 504 millions d'euros, dont 68 M€ collectés au cours du 1er semestre 2018.

Au 30 juin 2018, les placements d'assurance s'élèvent à 87,2 milliards d'euros, niveau stable par rapport au 31 décembre 2017. Les plus-values latentes du groupe atteignent

9,4 milliards d'euros au 30 juin 2018, dont 6,1 milliards d'euros sur les obligations, 0,8 milliard d'euros sur les actions et 2,5 milliards d'euros sur les actifs immobiliers.

Le 19 avril 2018, l'agence de notation Fitch a confirmé les notations de solidité financière ("Insurer Financial Strength" - IFS) de Groupama Assurances Mutuelles et de ses filiales à 'A-' et a relevé la perspective associée à ces notations de Stable à Positive.

Au 30 juin 2018, le taux de couverture Solvabilité 2 est de 298%. Groupama procède au calcul de son ratio de Solvabilité II au niveau Groupe, intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques autorisée par l'ACPR. Sans mesure transitoire sur les provisions techniques, le ratio de solvabilité est de 167%.

Annexe : chiffres clés Groupama - comptes combinés

Chiffre d'affaires

30/06/2017 30/06/2018 2018/2017 en millions d'euros CA réel CA



Pro forma* CA réel Variation **



en % > France 7 761 7 761 8 009 +3,2% Assurance de la personne 3 494 3 500 3 701 +5,7% Assurance de biens et responsabilité 4 267 4 260 4 308 +1,1% > International & Outre-mer 1 381 1 330 1 390 +4,5% Assurance de la personne 414 405 406 +0,4% Assurance de biens et responsabilité 967 925 984 +6,4% TOTAL ASSURANCE 9 141 9 091 9399 +3,4% Activités financières 71 71 88 +24,2% TOTAL 9 212 9 161 9 487 +3,6%

* à données comparables

** Variation à périmètre et change constants

Résultat opérationnel économique

en millions d'euros 30/06/2017 30/06/2018 Variation 2018/2017 Assurance France



Assurance International 122



43 199



43 +77



0 Activités financières 16 20 +4 Holdings -27 -45 -18 Résultat opérationnel économique* 154 217 +63

Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d'IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d'écarts d'acquisition (nets d'IS) et les charges de financement externe.

Résultat net

en millions d'euros 30/06/2017 30/06/2018 Variation 2018/2017 Résultat opérationnel économique 154 217 +63 Plus-values réalisées nettes de dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable 105 82 -23 Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur 19 -13 -32 Charges de financement externe -31 -27 +4 Résultat net des activités cédées 127 -2 -129 Autres charges et produits -88 -51 +37 Résultat net part du groupe 286 206 -80

Bilan

en millions d'euros 31/12/2017 30/06/2018 Fonds propres comptables part du groupe 8 912 8 906 Titres subordonnés 2 235 2 235 - classés en instrument de capitaux propres 1 099 1 099 - classés en « Dettes de financement » 1 136 1 136 Plus-values latentes brutes 10 394 9 404 Total bilan 98 957 100 663

Principaux ratios

30/06/2017 30/06/2018 Ratio combiné non vie 99,7% 98,1%

31/12/2017 30/06/2018 Ratio d'endettement 25,9% 25,1% Ratio de solvabilité 2 * 315% 298% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire) 174% 167%

* intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques

