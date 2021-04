GROUPE CCR : RESULTATS ANNUELS 2020

CCR et CCR Re ont bien traversé la crise

CCR a déployé en un temps record un dispositif de soutien au crédit interentreprises au service de l’économie nationale

CCR Re a poursuivi son développement

Regulatory News:

Le 7 avril 2021, le conseil d’administration de CCR (Paris:CCRAA) a arrêté les comptes de l’exercice 2020. A cette occasion son président, Pierre Blayau, a déclaré :

« En 2020, dans le contexte difficile et si particulier de la Covid-19, le Groupe CCR a pleinement démontré toute la pertinence de son modèle. CCR a rempli sa mission en déployant un dispositif de soutien au crédit inter-entreprises au service de l’économie nationale et joué pleinement son rôle protecteur face aux conséquences financières des Catastrophes Naturelles. CCR Re a poursuivi son développement, levé de la dette et amélioré son ratio de solvabilité, tout en préservant son résultat malgré la COVID 19 et l’explosion de Beyrouth. La trajectoire du plan stratégique est respectée et j’en félicite le Directeur général et ses équipes. »

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe CCR s’établit à 1 866M€ et le résultat net consolidé à 90M€.

CCR - Réassurances publiques

Dans le contexte de la pandémie Covid-19, l’Etat a sollicité CCR pour garantir les encours d’assurance-crédit à travers les dispositifs Cap, Cap+ et Cap Relais, contribuant à une augmentation de 260M€ de son chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires de CCR atteint 1 215M€ en 2020 , en hausse de 29% par rapport à 2019. La répartition par ligne d’activité est la suivante : Objet Omis

en hausse de 29% par rapport à 2019. La répartition par ligne d’activité est la suivante : Objet Omis L’exercice 2020 a par ailleurs enregistré une sinistralité Cat Nat élevée, avec une sécheresse de grande ampleur qui a touché un quart du territoire. La sinistralité 2020 est également marquée par les inondations consécutives à la tempête Alex du mois d’octobre. Au total, la charge des événements survenus en 2020 est évaluée à 775M€.

Le taux de produits financiers est de 1,3% en 2020. Les actifs de CCR s’élèvent à 8,6 Mds€ en valeur de marché, en hausse de 426 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

Le ratio de coût de CCR s’établit à 2,1%.

Le résultat social de CCR ressort à 61M€.

CCR peut faire face sur l’exercice 2021 à une sinistralité Cat Nat de 4,6Mds€ pour le marché sans faire appel à la garantie de l’Etat.

M€ 2019R 2020R Chiffre d'Affaires Brut 945 1 215 Ratio de coût 2,0% 2,1% Ratio combiné net 96,3% 97,4% Taux de produits financiers 1,5% 1,3% Résultat net 67 61 Capitaux propres(1) & Provisions pour égalisation(2) 4 381 4 269

(1) Capitaux propres avant affectation du résultat (2) Provisions pour égalisation au sens des articles R343-8 et R431-27 du Code des Assurances

CCR Re

Réuni le 25 mars 2021, le conseil d’administration de CCR Re a arrêté les comptes de l’exercice 2020.

Dans un contexte exceptionnel marqué par la pandémie Covid-19 et l’explosion de Beyrouth, la rentabilité de l’activité de CCR Re est préservée avec un résultat net de 18M€.

Le chiffre d’affaires de CCR Re augmente de 16% pour s’établir à 649M€ en ligne avec la trajectoire du plan stratégique Streamline. Le business mix est le suivant : Objet Omis

Le ratio combiné s’établit à 103,2%. La marge technique du portefeuille Vie ressort à 2,2%. Hors impacts des événements Covid (49M€ bruts et nets de rétrocession) et Beyrouth (24M€ bruts et 15M€ nets de rétrocession) qui restent maîtrisés, la rentabilité du portefeuille a continué de s’améliorer à la faveur du durcissement des conditions tarifaires.

Le taux de produits financiers du portefeuille d’actifs de CCR Re atteint 2,6%. Les actifs de CCR Re s’élèvent à 2,9 Mds€ en valeur de marché, en hausse de près de 400 M€ par rapport au 31 décembre 2019 (+16%). Cette évolution résulte en particulier du placement de 300 millions d’euros d’obligations subordonnées Tier 2 en juillet 2020.

Le ratio de coût de CCR Re est de 4,9%, en baisse par rapport à 2019 selon la trajectoire du plan stratégique Streamline.

L’EBITER est de 39M€.

CCR Re dégage un résultat net de 18M€.

Le ratio de solvabilité de CCR Re au 31/12/2019 atteint 199,2%, dans la fourchette optimale de [180% - 220%] définie par le cadre d’appétence aux risques.

Les rapports financiers audités de CCR et de CCR Re seront publiés le 14 avril sur le site internet de chaque société.

M€ 2019R 2020R Chiffre d'Affaires Brut 562 649 Variation N/N-1 (%) +21% +16% Ratio de coût 5,5% 4,9% Taux de marge Vie 5,2% 2,2% Ratio Combiné Net 98,1% 103,2% Taux de produits financiers 2,7% 2,6% EBITER 60 39 Résultat Net 35 18 Ratio Solvabilité 2 185% 199%

Ratio de coût : Rapport entre les frais de gestion nets de charges de placements et nets de taxes d'une part, et les primes émises brutes de rétrocession et hors primes émises des dispositifs de soutien à l’assurance-crédit d'autre part.

Taux de marge Vie : rapport, pour l’activité Vie, entre la somme du résultat technique et des intérêts sur dépôts en espèce d’une part, et le total des primes acquises nettes de rétrocession d’autre part.

Ratio combiné net (CCR Re) : rapport, pour l’activité Non-vie, entre la charge nette de sinistres hors variation de la provision pour égalisation, et les charges nettes de charge de placement (y compris commissions) d’une part, et les primes acquises nettes d’autre part.

Ratio combiné net (CCR) : rapport entre la charge nette de sinistres y compris variation de la provision pour égalisation, et les charges nettes de charge de placement (y compris commissions) d’une part, et les primes acquises nettes d’autre part.

Taux de change constant : les variations à change constant correspondent à la comparaison entre les données réelles 2020 converties au taux de change du 31 décembre 2019 et les données 2019 au taux de change du 31 décembre 2019.

Taux de produits financiers : rapport entre les produits financiers nets d’une part, et l’encours des placements d’autre part, hors intérêts sur dette subordonnée, hors dépôts cédantes et hors immeuble d’exploitation.

EBITER : Earnings Before Interests, Taxes and Equalization Reserve, soit bénéfice avant intérêts, impôts et provision pour égalisation. Exclut également le résultat exceptionnel.

Notes :

Les chiffres et informations présentés ont été certifiés par les commissaires aux comptes. Ce communiqué de presse contient à la fois des informations historiques et des déclarations prévisionnelles concernant CCR et CCR Re. Les déclarations prévisionnelles portent notamment sur des événements futurs, des attentes, des objectifs ou des performances. Elles ont été établies sur la base des hypothèses actuellement retenues par CCR et CCR Re. Bien que CCR et CCR Re considèrent que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures de CCR et de CCR Re. Elles comportent des risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans les déclarations prévisionnelles. CCR et CCR Re ne s’engagent pas à publier une mise à jour ou une révision des déclarations prévisionnelles.

CCR : LinkedIn | Twitter | YouTube

CCR Re : LinkedIn | Twitter | YouTube

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210411005006/fr/