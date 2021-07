GROUPE FLO : 1er semestre fortement impacté par la crise sanitaire

Recul du chiffre d’affaires consolidé de -70,5%

Résultat opérationnel courant négatif au 30 juin 2021

Groupe Flo (Paris:FLO) :

Faits marquants 1er semestre 2021

Fermeture totale des restaurants jusqu’au 18 mai ;

Réouverture progressive des restaurants : A compter du 19 mai : Ouverture uniquement des terrasses avec une limite de six clients par table et couvre-feu à 21 heures ; A compter du 09 juin : Réouverture des restaurants en intérieur avec une limite de six clients par table et couvre-feu repoussé à 23 heures ; A compter du 20 juin : Levée du couvre-feu et maintien de la limite de six clients par table ; Depuis le 30 juin : Fin de la limite de six clients par table.

Recul de 70,5% du chiffre d’affaires semestriel 2021 par rapport à 2020, soit un recul de 69,9% hors cessions et mises en location gérance ;

Résultat Opérationnel Courant 2021 négatif de -20,3 m€ en recul de -8,3 m€ par rapport au 30 juin 2020 ;

Mise en place d’un nouveau Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à hauteur de 19,5 m€ le 29 juin 2021 ;

2 rénovations de restaurants Hippopotamus finalisées et un nouveau restaurant Hippopotamus réalisé ;

Rénovation de la brasserie Bofinger terminée ;

Manzili, la table éphémère du chef Mohamed Cheick, prend la place du restaurant des Belles Plantes, du 1er juin au 03 octobre.

Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2021 ont été examinés et arrêtés par le Conseil d’Administration de Groupe Flo du 29 juillet 2021, et sont en cours d’audit par les commissaires aux comptes. Le Conseil d’Administration a autorisé leur communication au marché financier.

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2021

Du 1er avril au 18 mai 2021, les restaurants de Groupe Flo étaient fermés à l’exception de 2 kiosques du Jardin des Plantes et de 4 restaurants Hippopotamus ouverts en vente à emporter et livraison à domicile.

Le calendrier de réouverture des 44 restaurants Hippopotamus exploités en propre a été le suivant :

le 19 mai : 33 restaurants ;

le 2 juin : 1 restaurant ;

le 7 juin : 4 restaurants ;

le 9 juin : 6 restaurants.

Le calendrier de réouverture des Brasseries a été le suivant :

le 19 mai : Bistro des Champs ;

le 9 juin : La Coupole et le Vaudeville ;

Terminus Nord et Bofinger sont toujours fermés et réouvriront début septembre.

Le calendrier de réouverture des Concessions a été le suivant :

Le restaurant Manzili a ouvert le 1 er juin. Le café de la Grande Galerie de l’Evolution a réouvert le 9 juin ;

juin. Le café de la Grande Galerie de l’Evolution a réouvert le 9 juin ; Le parc Disneyland Paris a réouvert le 17 juin. Le Rainforest Café a réouvert le 17 juin, King Ludwig’s Castle a réouvert le 1er juillet.

Du 1er avril au 30 juin 2021, le chiffre d’affaires a augmenté de +6,1 m€ par rapport au 2ème trimestre 2020.

Chiffre d'affaires

en € millions Avril

2020 (*) Mai

2020 (*) Juin

2020 (*) 2ème trimestre

2020 (*) Avril

2021 (*) Mai

2021 (*) Juin

2021 (*) 2ème trimestre

2021 (*) Variations Hippopotamus 0,0 0,0 4,4 4,4 0,2 2,1 7,1 9,4 113,6% Brasseries 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,7 0,7 133,3% Concessions 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7 0,8 700,0% Chiffre d'affaires consolidé 0,0 0,0 4,8 4,8 0,3 2,1 8,5 10,9 127,1% Ventes sous enseignes (**) 0,0 0,0 8,3 8,3 0,7 3,6 13,9 18,2 119,3% (*) Chiffres réels 2020 & 2021 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre s’élève à 10,9 m€ en hausse de +6,1 m€ par rapport au 2ème trimestre 2020, dont +5,8 m€ sur le périmètre comparable et rénové, -0,2 m€ en conséquence des cessions et mises en location gérance et +0,5 m€ sur la franchise.

Le chiffre d’affaires progresse de 127,1% sur le 2ème trimestre 2021 par rapport à 2020 dont :

+113,6% pour Hippopotamus ;

+133,3% pour les Brasseries ;

+700,0% pour les Concessions.

Chiffre d’affaires 1er semestre 2021

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 11,4 m€, en baisse de -27,2 m€ par rapport à 2020, dont -24,7 m€ en conséquence des fermetures de restaurants et -2,5m€ en conséquence des cessions et mises en location gérance.

Chiffre d'affaires

en € millions 1er trimestre

2020 (*) 2ème trimestre

2020 (*) Fin Juin

2020 (*) 1er trimestre

2021 (*) 2ème trimestre

2021 (*) Fin Juin

2021 (*) Variations Hippopotamus 23,1 4,4 27,5 0,4 9,4 9,8 -64,4% Brasseries 6,6 0,3 6,9 0,0 0,7 0,7 -89,9% Concessions 4,1 0,1 4,2 0,1 0,8 0,9 -78,6% Chiffre d'affaires consolidé 33,8 4,8 38,6 0,5 10,9 11,4 -70,5% Ventes sous enseignes (**) 52,8 8,3 61,1 2,2 18,2 20,5 -66,4% (*) Chiffres réels 2020 & 2021 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 (**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Le recul de -27,2 m€ du chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020 provient pour :

-23,9 m€ au cumul des périmètres comparable, rénové et des expansions ;

-0,8 m€ des franchises ;

-2,5m€ des cessions non prévues dans les objectifs initiaux de cessions retraités en IFRS 5 et des mises en location gérance survenues.

Le recul de -70,5% du chiffre d’affaires consolidé sur le 1er semestre 2021 par rapport à 2020 s’élève à :

-64,4% pour Hippopotamus ;

-89,9% pour les Brasseries ;

-78,6% pour les Concessions.

Depuis 2017, 46 restaurants Hippopotamus ont été rénovés dont 24 restaurants Hippopotamus détenus en propre et 22 restaurants Hippopotamus exploités en franchise et/ou location gérance. 7 nouveaux restaurants Hippopotamus ont été réalisés.

Compte de résultat simplifié au 30 juin 2021

Compte de résultat

en € millions Cumul fin juin

2020

retraité IFRS IC (**) Cumul fin juin

2021

IFRS 5

(*) Variations Chiffre d'affaires 38,6 11,4 -27,2 Marge Brute 31,5 9,3 -22,2 (en % de CA) 81,5% 81,4% Autres frais opérationnels -34,5 -19,0 15,5 (en % de CA) -89,4% -166,0% EBITDA -3,0 -9,7 -6,7 (en % de CA) -7,9% -84,6% Amort., dépr. et prov. courants -9,0 -10,6 -1,6 Résultat Opérationnel Courant -12,0 -20,3 -8,3 (en % de CA) -31,2% -177,2% Résultat opérationnel non courant -1,6 3,0 4,6 Résultat opérationnel -13,6 -17,3 -3,7 (en % de CA) -35,3% -151,0% Résultat financier -1,4 -2,0 -0,6 Quote-part des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 Impôts 0,0 0,3 0,3 Participations ne donnant pas le contrôle 0,3 0,4 0,1 Résultat net des activités non poursuivies -1,0 -0,6 0,4 Résultat net part du groupe -15,7 -19,2 -3,5 (en % de CA) -40,8% -168,3% (*) Chiffres 2020 et 2021 publiés en excluant les objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont présentés en résultat net des activités non poursuivies IFRS 5 et retraités IFRS 16 (**) Résultats 2020 retraités en application de l'IFRS IC sur la durée de location

La marge brute baisse de -22,2 m€ vs. 2020 en conséquence de la baisse du chiffre d’affaires de -27,2 m€.

Les charges de personnel et autres frais opérationnels ont baissé de 15,5 m€ par rapport à 2020 avec le recours à l’activité partielle prise en charge par l’Etat à hauteur de +5,1 m€, des exonérations de charges et aides au paiement pour +1,3 m€, différentes mesures de réductions de coûts menées à hauteur de +6,7 m€ et l’impact des cessions survenues pour +2,4 m€.

L’EBITDA s’élève à -9,7 m€ vs. -3,0 m€ en 2020.

Les amortissements, dépréciations et provisions nets opérationnels courants augmentent de 1,6 m€, dont 1,8 m€ au titre des amortissements en conséquence des rénovations menées dans les restaurants.

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à -20,3 m€ en baisse de -8,3 m€ vs. 2020.

Le Résultat Opérationnel non courant est à 3,0 m€ vs. -1,6 m€ en 2020. La variation positive de +4,6 m€ vs. 2020 provient principalement de l’impact des cessions.

Les immobilisations incorporelles (marques) et actifs sous-jacents (immobilisations corporelles) ont fait l’objet d’un test de dépréciation sur la base d’un plan d’affaires réactualisé qui n’a pas révélé de pertes de valeur.

Le résultat financier est négatif de -2,0 m€ vs. -1,4 m€ en 2020, dont -1,0 m€ au titre des intérêts financiers calculés en application de la norme IFRS 16 vs. -0,7 m€ en 2020.

Le résultat net des activités non poursuivies conformément à la norme IFRS 5 s’élève à -0,6 m€ vs. -1,0 m€ en 2020.

Le résultat net à fin juin 2021 est une perte de -19,2 m€, contre une perte de -15,7 m€ en 2020.

Impact de la norme IFRS 16 sur les comptes de résultat semestriels 2020 et 2021

En millions d'euros Fin juin 2020

IFRS 5 & hors IFRS 16 IFRS 16

retraité

IFRS IC Fin juin 2020

IFRS 5 & IFRS 16 Fin juin 2021

IFRS 5 & hors IFRS 16 IFRS 16 Fin juin 2021

IFRS 5 & IFRS 16 Chiffre d'affaires 38,6 38,6 11,4 11,4 Marge Brute 31,5 31,5 9,3 9,3 (en % de CA) 81,5% 81,5% 81,4% 81,4% Autres frais opérationnels -40,2 5,7 -34,5 -25,2 6,2 -19,0 (en % de CA) -104,2% -89,4% -220,5% -166,0% EBITDA -8,7 5,7 -3,0 -15,9 6,2 -9,7 (en % de CA) -22,7% -7,9% -139,1% -84,6% Amort., dépr. et prov. courants -3,8 -5,2 -9,0 -5,0 -5,6 -10,6 Résultat Opérationnel Courant -12,5 0,5 -12,0 -20,9 0,6 -20,3 (en % de CA) -32,5% -31,2% -183,1% -177,2% Résultat opérationnel non courant -1,6 -1,6 3,0 3,0 Résultat opérationnel -14,1 0,5 -13,6 -17,9 0,6 -17,3 (en % de CA) -36,6% -35,3% -156,4% -151,0% Résultat financier -0,7 -0,7 -1,4 -1,0 -1,0 -2,0 Quote-part des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 0,0 Impôts -0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 Participations ne donnant pas le contrôle 0,3 0,3 0,4 0,4 Résultat net des activités non poursuivies -1,0 -1,0 -0,6 -0,6 Résultat net part du groupe -15,6 -0,1 -15,7 -18,9 -0,3 -19,2 (en % de CA) -40,3% -40,8% -164,9% -168,3%

L’application de la norme IFRS 16 impacte le résultat net 2021 de -0,3 m€ vs. -0,1 m€ en 2020 dont :

+6,2 m€ en EBITDA au titre du retraitement des loyers courants vs. +5,7 m€ en 2020 ;

-5,6 m€ en amortissement des droits d’utilisation vs. -5,2 m€ en 2020 ;

-1,0 m€ sur le résultat financier vs. -0,7 m€ en 2020 ;

+0,1 m€ sur les impôts iso 2020.

Dette financière nette

En millions € En millions € Détail de la dette financière

en m€ 31-déc.-20 30-juin-21 Var. Dette restructurée 15,3 15,3 0,0 Prêt garanti par l'état 35,0 54,5 19,5 Sous total Crédit Syndiqué 50,3 69,8 19,5 Emprunts obligataires Groupe Bertrand 18,5 18,5 0,0 Dette obligataire F&B Invest 2,5 2,5 0,0 Avance en compte-courant Bertrand Invest 9,0 9,0 0,0 Autres dettes financières 6,9 2,1 -4,8 Dette financière brute 87,2 101,9 14,7 Dette financière brute hors F&B Invest 84,7 99,4 14,7 Trésorerie -29,4 -39,8 -10,4 Dette nette Ratio hors IFRS 16 F&B inclus 57,8 62,1 4,3 Dette de location 78,3 77,1 -1,2 Dette nette 136,1 139,2 3,1

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière brute s’élève à 101,9 m€ au 30 juin 2021 en hausse de 14,7 m€ par rapport au 31 décembre 2020.

Cette augmentation provient principalement de la mise en place du nouveau Prêt Garanti par l’Etat afin de sécuriser la trésorerie du Groupe Flo.

A fin juin 2021, la trésorerie s’élève à 39,8 m€, respectant les covenants bancaires applicables au 30 juin 2021.

La variation de trésorerie de +10,4 m€ par rapport à fin décembre 2020 résulte notamment de :

-14,6 m€ de capacité autofinancement, impact direct de la fermeture des restaurants ;

+10,6 m€ de variation positive du BFR, incluant les reports de charges sociales et fiscales et de loyers ;

-4,9 m€ d’investissements en rénovation et maintenance des sites, en réduction par rapport à l’an dernier ;

+19,5 m€ de Prêt Garanti par l’Etat.

Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière nette s’élève à 62,1 m€ en augmentation de 4,3 m€.

La dette de location en application de la norme IFRS 16 s’élève à 77,1 m€ à comparer à 78,3 m€ au 31 décembre 2020.

La dette financière nette totale incluant les dettes de location IFRS 16 s’élève à 139,2 m€.

Les capitaux propres s’élèvent à -21,3 m€ au 30 juin 2021.

Evènements post clôture

Application du pass sanitaire dans les restaurants y compris en terrasse à compter de début août 2021

Réouverture du King Ludwig’s Castle le 1er juillet 2021.

Calendrier

Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 : 4 novembre 2021 (après bourse).

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 123 restaurants détenus en propre ou en franchise au 1er juillet 2021. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.com), rubrique «Finance, Actualités et Communiqués», et notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés le 29 avril 2021 sous le numéro D.21-0388.

